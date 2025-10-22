אלפים צפויים לחסום את ירושלים במחאה על הבידוד במעצר האברך

כוננות שיא בקרב קהילות ה'ישוב הישן' בעיה"ק ירושלים לקראת עצרת מחאה סוערת שצפויה להתקיים בשעות אלו בבירה.

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מנהיגי הישוב הישן הורו לציבור לצאת לרחובות למעמד "תהלוכת זעם ומחאה" נגד מה שמוגדר על ידם כרדיפת לומדי התורה.

במוקד המחאה עומדים שני אירועים: גזר הדין החמור שניתן לאברך החשוב, הרב אלעזר צדוק קויפמן, שנעצר לפני כשלושה חודשים ביהוד ונידון למאתיים ימי מאסר בפועל בכלא הצבאי, ועל פי הדיווחים הוא נמצא שם כעת בבידוד.

לציין, כי הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים שנעצר יחד איתו, שוחרר השבוע ביום שני.

המחאה נובעת גם מגל מעצרים של בחורי ישיבות שנעצרו בבתיהם על ידי המשטרה הצבאית, צעד המעורר זעם רב בקרב הקהילה.

עצרת המחאה האדירה תחל היום, יום רביעי, בשעה חמש וחצי אחר הצהריים בכיכר השבת. לאחר נאומים ו"דרשות מחאה קצרות" מפי רבנים ואישי ציבור, ייצא הציבור לתהלוכה סוערת ברחובות ירושלים המרכזיים.

הקריאה ליציאה להפגנה הופצה באופן נרחב באמצעות מבזקים טלפוניים בשפת האידיש שהופנו לבני היישוב הישן, וכן על ידי פלג הגר"צ פרידמן, מה שמעיד על היקף ההשתתפות הצפוי. כוחות הביטחון והמשטרה נערכים לתנועה ערה ולהפרעות אפשריות לתנועה באזור, לקראת ההתכנסות ההמונית הצפויה.