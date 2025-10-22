נהגת גויה הפתיעה את הנער החרדי: "בעלי מצא את זה בשדה התעופה"

השבת אבידה בלתי צפויה: שיחה תמימה שהתקיימה השבוע בין נער יהודי צעיר לנהגת ההסעות שלו בשכונת פאר רוקאוויי שבניו יורק, הובילה לגילוי בלתי צפוי – זוג תפילין שאבד לפני שנים ארוכות בנמל התעופה JFK ונותר בבית משפחה לא יהודית.

לפי הדיווח באתר Yeshiva World News, הכול התחיל כשהנער סיפר לנהגת כי הוא מתכונן בימים אלו לבר המצווה שלו. כששמעה זאת הנהגת, נזכרה שבעלה עבד בעבר בשדה התעופה JFK, ושם, לפני כשבע שנים, מצא זוג תפילין שנותרו מיותמות באחד הטרמינלים.

למרות שלא ידע למי הן שייכות, סיפרה הנהגת, הוא החליט לשמור אותן בביתו – “עד שיום אחד אולי יימצא הבעלים”, סיפרה לבחור המופתע.

כעת, כששמעה על בר המצווה המתקרבת של הנוסע הצעיר שלה, החליטה הנהגת להביא לו את התפילין ששכבו כל השנים בארון. “חשבתי שאולי זה יהיה מיוחד בשבילו, אולי אפילו יעזור למצוא את מי שאיבד אותן”.

התפילין נמצאו במצב מצוין – עטופות היטב בתוך נרתיק שעליו האותיות E.H. (ככל הנראה ראשי התיבות של בעליו עד שאבדו).

כעת, הסיפור עובר מפה לאוזן בקרב הקהילה היהודית המקומית בניו יורק, בניסיון לאתר את הבעלים המקוריים.

גורם המעורה בפרטים אמר השבוע כי הנער התרגש במיוחד מהסיפור ומקווה שיצליח לאתר את בעלי התפילין, ופרסם את תמונתן תוך קריאה לבעליהן לאותת וליצור קשר.