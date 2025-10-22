הסנקציות נגד בני התורה מחריפות: היועמ"שית עו"ד גלי בהרב-מיארה החליטה להפסיק את הסבסוד ללימודים טכנולוגיים עבור חייבי גיוס, כך פורסם היום (רביעי).

על פי המתפרסם ההחלטה צפויה להשפיע על כ-2,700 תלמידים חרדים שנרשמו לקורסים עבור תואר הנדסאי וטכנאי, במהלך שנת הלימודים הקרובה.

לטענת היועמ"שית בהרב מיארה בעקבות פסיקת בג"ץ אין בסיס חוקי להמשך את סבסוד הלימודים עבור הצעירים החרדים, כל עוד לא הוסדר מעמדם של החייבים בגיוס לצה"ל.

נציין כי רק ביום ראשון האחרון, בית המשפט העליון אישר את ביטול ההטבות בדמי הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות אשר לא משרתים בצה"ל, כאשר הפסיקה תיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2026. ההודעה של המדינה מגיעה לאחר שבג"ץ הורה על הפסקת ההטבות, והעניק למדינה 30 יום להודיע על תקופת ההסתגלות הנדרשת.

בתשובת המדינה לבג"ץ נאמר כי "לאחר השלמת השיח בין הגורמים הרלוונטיים ביחס למשך הוראת המעבר הנדרשת, ובדיקת פרק הזמן הדרוש לצורך היערכות הפרט והתאמת מערכות הביטוח הלאומי, משיבי המדינה יהיו ערוכים ליישום הפרשנות המשפטית העדכנית לחוק הביטוח הלאומי בתחילת שנת 2026".

מי שעתרו לבג"ץ בדרישה להפסיק את התקציב לבחורי הישיבות הם אנשי התנועה לאיכות השלטון. העתירה התבססה על פסיקת בג"ץ שקבעה כי הממשלה אינה רשאית לעודד כלכלית השתמטות מגיוס, וטענה כי "בהיעדר מסגרת נורמטיבית המתירה את אי גיוסם של תלמידי המוסדות התורניים, אין להמשיך ולהעביר כספי תמיכות עבור תלמידים שאינם פטורים מגיוס".

מגישי העתירה ציינו כי "המהירות היחסית של יישום ההחלטה מהווה הישג נוסף בשבילם - כאשר תהיה תקופת מעבר של כשלושה חודשים בלבד, ובנוסף, בחירת המועד של תחילת שנת המס החדשה מקלה על היבטים פרקטיים-יישומיים של הביטול.