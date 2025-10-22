רבי יואליש מסאטמר או הראי"ה קוק?! | צפו בעימות חסר תקדים

העימות חסר התקדים בין הרב אביעד נייגר מול הרב ספי גלדצהלר ( צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

השתתפתי בדייביט סוער בין הרב אביעד ניגר לרב ספי גלדצהלר על הסוגיות הבוערות של הציונות הדתית מול העולם החרדי - או בקיצור "השקפה".

"איך זה שאת "שלושת השבועות" באורח פלא הדהדו רבני סאטמר וראשוני הרפורמים?" – נשאל הרב נייגר?

"אני טעיתי ויהדות הונגריה טעתה והרבי מסאטמר והרבי ממונקאטש כולם טעו" - ציטט הרב גלדצהלר את הג"ר ישכר שלמה טייכטל שחזר בו מהתנגדותו לציונות במהלך השואה.

"המדינה זה כמו תינוק שנולד. עד שהוא לא עושה ברית מילה, הוא לא יהודי" - ציטט הרב ניגר את דברי החזון איש על מדינת ישראל.

"הלוואי יהיו בני עמי בארץ ישראל אף על פי שמטמאים אותה" - הזכיר הרב גלדצהלר מדרש חז"ל מפורש שהקב"ה מעדיף יהודים חוטאים בארץ ישראל דלא כשיטת הרבי מסאטמר.

"שוב פעם אנחנו צריכים ללכת אחרי דעות כוזבות שטוענות תתחברו לרשעים?" - תקף הרב ניגר את הגישה הדתית-לאומית של שיתוף פעולה עם החילונים.

הדיון הגיע לשיא כשהרב ניגר האשים: "45% זריקת כיפות בציונות הדתית - יש בצבא" ואילו הרב גלדצהלר הגיב על חרדים שחיים חיים כפולים.

דיון עמוק וחד המציג שתי גישות קוטביות ביהדות.

הרב אביעד ניגר, פעיל חרדי אנטי-ציוני ומחבר הספר "ילקוט השבעתי אתכם", התמודד עם הרב ספי גלדצהלר, ראש בית המדרש המקוון 'הרוח הגדולה' ודוקטורנט לפילוסופיה יהודית, בדיון בן כשעתיים שעסק בשאלות היסוד של היהדות בת זמננו.

הרב ניגר (48) נולד למשפחה חילונית בנהריה וחזר בתשובה בגיל 21, כאשר למד במכון מאיר אצל הרב אורי שרקי ובישיבת מרכז הרב. לאחר תוכנית ההתנתקות החל לבחון מחדש את הקו האידאולוגי של הציונות הדתית, ולבסוף עזב אותה לטובת המחנה החרדי האנטי-ציוני.

הרב גלדצהלר, לעומתו, מלמד במכון מאיר ומתמחה במשנת הרב קוק ובמחשבת ישראל. באותה שנה שהרב נייגר "התחרד" - גם הוא חשב לעשות צעד דומה.

הדיון התמקד בשאלות: האם שלושת השבועות מהגמרא אוסרים עלייה לארץ ישראל כיום?

האם למדינת ישראל יש מעמד הלכתי או שמא היא "שלטון ערב רב" כפי שטוען הרב ניגר?

שני הצדדים הציגו מקורות מהגמרא, הראשונים והאחרונים, תוך התייחסות להלכות מלכים של הרמב"ם, דברי הרמב"ן על מצוות יישוב הארץ, ומחלוקות הפוסקים לאורך הדורות.

הרב ניגר הביא ציטוטים מרבני הונגריה ומרבני מרוקו שהתנגדו לציונות, בעוד הרב גלדצהלר הצביע על הרוב הגדול של פוסקי ההלכה שתמכו במפעל הציוני.

הדיון, שהתנהל ברמה תורנית גבוהה חשף את ידענותם של האישים, ואת העושר שמחשבת ישראל מציעה לדיונים כאלה.