הראשל"צ: כך שינה מרן את פני היהדות בתל אביב | חולדאי - "פועלים להוציא פוסקים כמו מרן"

לקראת הילולת מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, נערך בתל אביב טקס הענקת פרס הרב עובדיה יוסף לכתיבה הלכתית | במעמד השתתפו הראשל"צ הגר"ד יוסף ורבנים בכירים | הפרס הראשון הוענק לרב בניהו כהן | צפו בתיעוד (חרדים)

(צילום: יעקב כהן)

לקראת יום השנה לפטירתו של הראשון לציון - מנהיגה הרוחני של יהדות ספרד, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל התקיים אמש בתל אביב הטקס השנתי של פרס לכתיבה הלכתית.

במעמד השתתפו הראשל"צ הגר"ד יוסף, ראב"ד ת"א הגר"ז כהן, רבני השכונות. הגר"מ זבולון, הגר"ע טראב, הגר"מ משולם, ראשי הכוללים ורבני הקהילות וכן אישי ציבור. מייסד הפרס ויו"ר מטה התכנון הלאומי נתן אלנתן, סגן רה"ע אלחנן זבולון, חבר מועצת העיר שלמה פרץ, ומנהל התרבות התורנית מנשה עובדיה.

בדברים שנשא הראשל"צ הגר"ד יוסף תיאר את התקופה שבה שימש אביו מרן הגר"ע יוסף כרב העיר. את האוירה שהייתה בעיר באותם ימים ואיך שמרן זצ"ל שינה את צביון העיר בדרכי נועם ובמסירות אין קץ ע"מ להגדיל תורה ולהאדירה.

בדבריו עודד את בני התורה לכתיבה הלכתית ואמר כי זה הגורם העיקרי לזכור את מה שלומדים.

בסיום דבריו שיבח את כל העוסקים בצורכי הציבור להצלחת חיי הדת בעיר והעניק את הפרס לזוכה במקום הראשון הרב בניהו כהן.

ראש העיר מר רון חולדאי שנבצר ממנו להגיע לטקס, שלח ברכה מצולמת ובדבריו אמר שהפרס הזה חשוב ומטרתו להוציא עוד פוסקים הלכתיים כמו הרב עובדיה שאחדות ישראל נר לרגליהם.

את הטקס ליוו במופע מוזיקלי מיוחד הזמרים קובי ברומר ושר שלום מהצרי בליווי תזמורתו של ישראל סוסנה.

הזמרים אף ביצעו בדואט את השיר כוכב קטן מאיר לזכרו של מרן זצ"ל.

את המעמד הנחה בטוב טעם השדרן עמי מימון.

(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)

