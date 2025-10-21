יהודי קליבלנד נרתמו ותרמו כסף רב למען עולם התורה בישראל | תיעוד מיוחד
אלפי בני הקהילה של קליבלנד בארצות הברית, יחד עם רבניה ונגידיה השתתפו ביום של חיזוק והתעוררות, עם הגעתו של הגר"ד לנדו לעיר, במסגרת מסע קרן עולם התורה · בימים הקרובים ימשך המסע בלוס אנגל'ס | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
היום הראשון למסע איסוף גיוס הכספים למען התורה, נערך ביום הראשון בעיר קליבלנד שבארצות הברית עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.
בשעות הבוקר נחת הגר"ד בעיר, ישר לתפילת שחרית באכסנייתו שבבית הנגיד משה כץ. לאחר התפילה הגיעו למקום נגידים ובני קהילה נכבדים, אשר קיבלו את ברכתו והתחייבו לתרומות נכבדות למען הקרן.
בשעה 12:00 בצהריים נערך כנס חיזוק מיוחד לילדי הקהילה, בהשתתפות הגר"ד לנדו, שהשמיע דברי חיזוק והתעוררות על גודל זכותם של ילדי ישראל בלימוד התורה.
בשעות אחר הצהריים ערך הגר"ד ביקורים אישיים בבתי נגידים מרכזיים בעיר, אשר הצטרפו אף הם לשורות תומכי הקרן והתחייבו לתרומות משמעותיות להמשך פעילותה.
המסע בקליבלנד (צילום: מאיר זלזניק ודניאל נפוסי)
בשעה 19:00 בערב נערכה העצרת המרכזית, בהשתתפות רבני קליבלנד, אישי ציבור ואלפי מתושבי הקהילה, שנאספו להביע את הוקרתם ותמיכתם בקרן עולם התורה, במהלך העצרת נשאו רבני העיר דברי חיזוק והתעוררות, וביטאו את ההתרגשות הרבה ואת גודל הזכות שנפלה בחלקם לקחת חלק במסע לחיזוק קרן עולם התורה.
0 תגובות