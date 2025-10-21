היום הראשון למסע יהודי קליבלנד נרתמו ותרמו כסף רב למען עולם התורה בישראל | תיעוד מיוחד אלפי בני הקהילה של קליבלנד בארצות הברית, יחד עם רבניה ונגידיה השתתפו ביום של חיזוק והתעוררות, עם הגעתו של הגר"ד לנדו לעיר, במסגרת מסע קרן עולם התורה · בימים הקרובים ימשך המסע בלוס אנגל'ס | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)

חב חנני ברייטקופף כיכר השבת | 10:37