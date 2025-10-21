כיכר השבת
המהפכה החרדית

החרדים הגיעו לחגוג במאחז החדש: "יש פתרון גם מחוץ לבני ברק" | צפו

מאחז 'מצפה לאה' בבנימין לבש השבוע חג לרגל חגיגת 'הכנסת ספר תורה' וחנוכת בית הכנסת החדש | "מי אמר שצריך לגור ב-30 מטר בבני ברק כשאפשר לגור בצמוד קרקע מול הנוף המרהיב של הרי בנימין" | צפו בתיעוד ענק מהמעמד הנרגש (חרדים - התנחלות) 

הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)

מאות חרדים בשחור לבן הגיעו בתחילת השבוע למאחז "מצפה לאה" הסמוך ליישוב כוכב השחר, וכבשו ברגליהם את הקרקע הבלתי סלולה במאחז החדש שהולך ומתרחב בימים אלו. המאחז החדש שכבר מאכלס תשע משפחות חרדיות הולך ומתרחב וחוגג את הקמת בית הכנסת והכנסת ספר התורה הראשון.

כבר בשעות הצהריים הגיעו למקום מספר אוטובוסים מירושלים ועליהם ציבור שהגיעו לחזק את המאחז החרדי החדש. למקום הגיעו בנוסף אורחים מכל רחבי הארץ שביקשו להיות חלק מהתקדים המיוחד של הקמת מאחז חרדי חדש בארץ ישראל.

המעמד התחיל בתהלוכה מאחד הבתים במאחז ועד לבית הכנסת, כאשר הציבור רקד על דרך הכורכר בשמחה עצומה יחד עם ספר התורה ורבים מהיישובים הסמוכים שבאו לחזק את התיישבות החרדית בהרי בנימין.

"מצפה לאה" שממוקם רק 20 דקות מירושלים, מעורר התעניינות רבה בקרב רבים שמתעניינים בהזדמנות הייחודית לגור ביישוב שנמצא במרכז הארץ במחירי דיור שנשמעים דמיוניים.

בסעודת המצווה שנערכה לאחר תהלוכת הכנסת ספר התורה ביישוב הסמוך כוכב השחר נשאו דברים הרב של היישוב וראש הכולל הרב אריה סופר שחיזקו את הרוח של ההתיישבות שהולכת וחודרת לציבור החרדי והרחיבו על מצוות יישוב הארץ שכה חשובה דווקא בימים אלו בהם יש מי שטוענים "ליסטים אתם".

המעמד הסתיים בריקודים ובשירה, כאשר לנוכחים חולקו דפי הצטרפות ליישוב החדש לצד דפים לתמיכה במתיישבים החרדים החלוצים.

הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)
הכנסת ספר תורה במאחז מצפה לאה בבנימין (צילום: דובי שמרוט)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

פרטים חדשים

|

המהפכה החרדית

|

נשמה נקייה

|

לא נכנעים לגזירות

|

ומי מצטרף לראשונה? | סיקור

|

מעורר הדים

|

זכר צדיק לברכה

|

מאחורי הקלעים

|

אחיו הגדול של הרב

|

שלושה דורות של תלמידים

|

היסטוריה ואקטואליה

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

קריאות נוקבות

||
2
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר