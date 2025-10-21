כיכר השבת
הרכבת האווירית: שר החוץ האמריקני רוביו יגיע לישראל בהמשך השבוע 

כחלק מרכבת אווירית של בכירים אמריקנים שביקרו בישראל מאז החתימה על ההסכם לסיום המלחמה, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו צפוי לבקר בישראל בהמשך השבוע או בסוף השבוע כדי לעקוב אחר יישום ההסכם לסיום המלחמה בעזה (מדיני)

מרקו רוביו

במקביל לביקורו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס ושליחי הנשיא וויטקוף וקושנר, גם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו צפוי לבקר בישראל בהמשך השבוע או בסוף השבוע כדי לעקוב אחר יישום ההסכם לסיום המלחמה בעזה, כך אמרו בכיר אמריקני ובכיר ישראלי היום (שלישי).

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, האמריקנים ממוקדים בהפעלת לחץ על כל הצדדים כדי לשמר את ההסכם. זו הייתה הסיבה שהמפקדה האמריקנית הייתה המקום הראשון אליו הגיע ואנס אחרי שנחת בישראל.

בכיר אמריקני אמר: "אנחנו חושבים ששני הצדדים רוצים שההסכם יחזיק מעמד אבל המצב מאוד רגיש ושברירי. החודש הקרוב יהיה קריטי ואנחנו צריכים לפעול באופן מהיר ויצירתי כדי שההסכם לא יתמוטט״.

על פי הדיווח, בכיר אמריקני אמר כי אחת הסוגיות שהאמריקנים מבינים שצריך יהיה לקדם במהירות ויצירתיות היא הקמת הכוח הבינלאומי שייכנס לעזה ויחליף את צה״ל במהלך הזמן.

במקביל, בכירים אמריקנים מודים כי מדובר בתהליך שייקח זמן. לדבריהם, ייצוב הפסקת האש הוא תנאי להשגת התקדמות בהקמת הכוח.

