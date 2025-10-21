בהשתתפות אלפים "מירון של ירושלים": הדלקת המקובל שסחפה אלפים בהילולת שמעון הצדיק רבבות מתפללים נהרו היום להילולת שמעון הצדיק בירושלים. בערוב היום העלה המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס את אבוקת האש במעמד ההדלקה המרכזית, כשהמונים מעתירים בזמן זה לישועות | לדברי העסקנים, ההילולא "יהפוך למירון של ירושלים" | צפו (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:46