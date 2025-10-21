כיכר השבת
"מירון של ירושלים": הדלקת המקובל שסחפה אלפים בהילולת שמעון הצדיק

רבבות מתפללים נהרו היום להילולת שמעון הצדיק בירושלים. בערוב היום העלה המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס את אבוקת האש במעמד ההדלקה המרכזית, כשהמונים מעתירים בזמן זה לישועות | לדברי העסקנים, ההילולא "יהפוך למירון של ירושלים" | צפו (חרדים)

המקובל רבי יעקב עדס בהדלקה בהילולת 'שמעון הצדיק' בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)

רבבות נהרו במשך היום אל קברו של הכהן גדול שמעון הצדיק זיע”א, לרגל יומא דהילולא קדישא. בערוב היום ערך המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, את ההדלקה המרכזית, מתוך דבקות כשהוא מלוּוה במקורבו ר’ אלי מזרחי.

רגעים קודם ההדלקה עורר הגר”י עדס את הציבור בדברי תפילה והתעוררות, כשקולו רועד מדמעות וזעקה. המונים עמדו צפופים ושפכו שיח לרפואות, זיווגים, פרנסה וישועות.

העסקנים מעריכים כי הילולא זו הולכת ומתפתחת למעמד בסדר גודל של הילולת הרשב"י במירון. לדבריהם: "בקצב הזה – המקום יהפוך למירון של ירושלים”.

