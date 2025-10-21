המקובל רבי יעקב עדס בהדלקה בהילולת 'שמעון הצדיק' בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
רבבות נהרו במשך היום אל קברו של הכהן גדול שמעון הצדיק זיע”א, לרגל יומא דהילולא קדישא. בערוב היום ערך המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, את ההדלקה המרכזית, מתוך דבקות כשהוא מלוּוה במקורבו ר’ אלי מזרחי.
רגעים קודם ההדלקה עורר הגר”י עדס את הציבור בדברי תפילה והתעוררות, כשקולו רועד מדמעות וזעקה. המונים עמדו צפופים ושפכו שיח לרפואות, זיווגים, פרנסה וישועות.
העסקנים מעריכים כי הילולא זו הולכת ומתפתחת למעמד בסדר גודל של הילולת הרשב"י במירון. לדבריהם: "בקצב הזה – המקום יהפוך למירון של ירושלים”.
המקובל רבי יעקב עדס בהדלקה בהילולת 'שמעון הצדיק' בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
0 תגובות