ארצות הברית החרימה מכלית נפט ונצואלית, כך הודיע נשיא ארה״ב דונלד טראמפ היום (רביעי) במהלך פגישה בבית הלבן.

טראמפ אמר כי "תפסנו זה עתה מכלית מול חופי ונצואלה. מכלית גדולה, גדולה מאוד. הגדולה ביותר אי פעם שנתפסה. ודברים נוספים מתרחשים, אתם עוד תראו זאת בהמשך ותדברו על כך עם אנשים אחרים".

המהלך מסמן החרפה משמעותית נוספת במתיחות מול ממשלתו של ניקולאס מדורו, שכבר נתונה לרשימת סנקציות נרחבת מצד וושינגטון על מגזר הנפט של המדינה.

החרמת המכלית מגיעה לאחר שארצות הברית ביצעה לפחות 22 תקיפות צבאיות מאז חודש ספטמבר, נגד מה שהיא מכנה "גורמי סחר בסמים" באזורי גבול הסמוכים לוונצואלה, תקיפות שבהן נהרגו 87 בני אדם לפי דיווחי הממשל. בוושינגטון מעריכים כי המהלך החדש צפוי להגביר עוד יותר את הלחץ על ממשלת מדורו.

טראמפ עצמו אמר לאחרונה כי "ימיו של מדורו ספורים", וסירב לשלול אפשרות של פעולה צבאית קרקעית בונצואלה. כשנשאל על כך בראיון לפוליטיקו, השיב: "אני לא רוצה לשלול ולא לאשר. אני לא מדבר על זה".

ונצואלה מחזיקה באחד ממאגרי הנפט הגדולים בעולם, ומייצאת כיום כ־750 אלף חביות ביום, כאשר כחצי מהן מופנות לסין. לפני הטלת הסנקציות, ונצואלה הייתה ספקית מרכזית של נפט גולמי לארצות הברית במשך שנים רבות.