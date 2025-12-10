טראמפ הכריז: "אחשוף את הרכב מועצת השלום בעזה בתחילת 2026"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (רביעי) כי יחשוף בתחילת 2026 את הרכב חברי "מועצת השלום" שאמורה לפקח על ניהול עזה ושיקומה - כחלק מהשלב השני של תוכניתו לסיום המלחמה.

"נעשה את זה בתחילת השנה הבאה", אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. "זו תהיה אחת מהמועצות האגדתיות ביותר אי-פעם. כולם רוצים להיות בה. אלו יהיו למעשה הראשים של המדינות הכי חשובות, כולם רוצים להיות שם".

טראמפ הוסיף כי "זה לא היה בתכנון, חשבנו שיהיו הרבה אנשים מכובדים שעושים את זה למחייתם. אבל נראה שזה יהיה, הם רוצים להיות... מלכים, נשיאים, ראשי ממשלה. הם כולם רוצים להיות במועצת השלום".

ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר ככל הנראה לא יעמוד בראש מועצת השלום, בגלל התנגדויות שנשמעו מצד מדינות מוסלמיות, בשל תמיכתו בפלישה לעיראק.

כעת מוזכר שמו של דיפלומט בינלאומי אחר כמועמד מוביל להחליף את בלייר בתפקיד: ניקולאי מלאדנוב הבולגרי, שכיהן משנת 2015 ועד 2020 כשליח מזכ"ל האו"ם למזרח התיכון, וכיום משמש כראש האקדמיה הדיפלומטית לצוערים של איחוד האמירויות באבו דאבי.

מלאדנוב (53) הוא אחד הדיפלומטים המנוסים בעולם בקונפליקט במזרח התיכון ובסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזכור היטב כמי שבמסגרת תפקידו הצליח מספר פעמים למנוע עימותים בין ישראל לחמאס. מלאדנוב זוכה כעת לאמון רב גם של ישראל וגם של הפלסטינים.