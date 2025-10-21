בחור ישיבה שלומד אצל חבר המועצת מש"ס - נעצר | בש"ס שותקים

המשטרת הצבאי חזרה שוב לעצור בחורי ישיבות והלילה (שלישי) היא עצרה בחור ישיבה מישיבת אור החיים, בהמשך היום ייתכנו הפגנות קטנות, בש"ס כמובן עדיין שותקים.

לאחר תקופה קצרה של רגיעה, נדמה שהמעצרים חוזרים ובאותה שיטה - לא בריכוזי הערים החרדיות, אלא יותר במקומות פריפריאליים.

על פי עדכוני ארגוני החירום: "המשטרה הצבאית עצרה הלילה תלמיד ישיבת 'אור החיים', דביר שלמה בן שמעון, בביתו ב'אדם'. לפי עדות בני המשפחה, המשטרה הצבאית הגיעה בכוחות מתוגברים ואף חסמו כמה רחובות באזור הבית שלו כדי למנוע גישה".

בזירה הפוליטית במפלגת ש"ס כמובן שותקים - כהרגלם, אך בארגונים הקיצוניים ביותר, מודיעים שהם ייערכו היום חסימת כבישים, בפלג הירושלמי הרשמי עדכנו, כי הם לא יקיימו היום הפגנות.