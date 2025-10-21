"קרה פה נס": המתחם הענק בשכונה החרדית קרס באמצע הלילה

( צילום: חיה עקיבא )

סוכת ענק בשכונת קראון הייטס בברוקלין, שמשכה אליה בימי חודש תשרי מאות ואלפי חסידים אורחים מכל העולם - קרסה השבוע, בלילה שבין ראשון לשני - וגרמה להרס רב במקום. בחסדי שמים אין נפגעים.

הקריסה הייתה בסביבות השעה שתיים לפנות בוקר - ככל הנראה בשל רוחות עזות שפקדו את האזור. בחסדי שמים לא היו באותו לילה אנשים בסוכה וכך לא היו נפגעים בנפש. "מדובר בנס של ממש", אומר אחד מתושבי השכונה. "בכל לילה מלילות חודש תשרי המקום עמוס אנשים, עד לפני שבוע בחג הסוכות המקום היה עמוס אנשים כל הלילה, כולל בשעות הלילה הקטנות. אני לא רוצה לדמיין מה היה קורה אילו המקום היה קורס אז". מדובר בסוכת ענק שמשתרעת על פני עשרות מטרים, ומוצבת על כביש ברחוב 'פרזידנט' בשכונת קראון הייטס - מרחק דקות הליכה ספורות ממרכז חב"ד העולמי ה-770. המקום מוקם כבר מספר שנים במטרה לסייע לאורחים הרבים המגיעים לחודש החגים לשכונה.

בתיעודים שפורסמו באתר חב"ד COL נראית הסוכה החרבה. חלק מהדפנות ומהסכך נפל, כולל עמודי עץ שמחזיקים אותם. זו הפעם הראשונה שבה דבר כזה קורה לסוכת הענק, וגורמים בשכונה מציינים כי יתכן ובשל כך תחוזק עוד יותר בשנים הבאות.

את הסוכה מכנים בקראון הייטס "הסוכה של רובשקין". מאחוריה עומד הרב משה רובשקין, שאחיו הרב שלום מרדכי רובשקין מוכר במיוחד - בשל עונש המאסר הכבד שהושת עליו בארצות הברית וקיבל חנינה לפני כ-8 שנים על ידי הנשיא טראמפ, בכהונתו הראשונה.

יצויין כי אתמול בבוקר, שעות ספורות אחרי קריסת הסוכה, תועד המתחם הנושק לסוכה עמוס שוב בבחורים ובאורחים בארוחת בוקר. כאמור, ממשיכים לפקוד את המקום עד נסיעת אחרוני האורחים חזרה לארץ הקודש ולמדינות העולם.

בכל שנה נוהרים אלפי אורחים חסידי חב"ד בימי חודש תשרי לשכונת קראון הייטס, כדי להיות בזמן החגים במרכז העולמי של החסידות ובסמוך לאוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע. הסוכה הגדולה ברחוב פרזידנט היא אחת מתוך שורה של מקומות מסודרים עבור האורחים.