הכישלון המביך של הנציגים החרדים שנמשך גם בימים אלו , בנסיון למצוא פתרון לסוגיית חוק הגיוס, הוביל לקיצוץ דרמטי ומשמעותי בתקציבי הישיבות, על פי הכתבה שהתפרסמה היום ב'דה מרקר', הקיצוצים התרחשו בשל היעדר חוק גיוס והם דרמטיים ביותר.

הישיבה שנפגעה בסכום הגדול ביותר, היא ישיבת מיר - כאשר תקציב הישיבה ירד מי 56 מיליוני שקלים ל-27 מיליוני שקלים. בישיבת ויז'ניץ התקציב קוצץ מ–6 מיליון לשני מיליון שקלים, בדומה לישיבות חסידיות נוספות.

המעצרים חוזרים

כפי שדיווחנו אתמול, המשטרת הצבאית חזרה שוב לעצור בחורי ישיבות בעוון עריקות מהצבא, כאשר הלילה היא עצרה בחור ישיבה מישיבת אור החיים, בש"ס כמובן עדיין שותקים.

נזכיר שלמרות ההנחיה של מפכ"ל המשטרה לשוטרים להרגיע את השטח –, נדמה שהמעצרים הצבאיים חוזרים ובאותה שיטה - לא בריכוזי הערים החרדיות, אלא יותר במקומות באסורי הפריפריה.

משבר חוק הגיוס

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הודיע אמש כי הדיונים שתוכננו להתקיים השבוע בסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות יבוטלו.

בועדת חוץ וביטחון אף טרחו להכחיש דיווחים על התנגדות של היועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל שור, להסכמות שהושגו בין ביסמוט לסיעות החרדיות.

טרגדיה במיר

בחור ישיבה אמריקאי נמצא היום בפנימיית ישיבת מיר כשהוא ללא רוח חיים בנסיבות טרגיות וקשות - מדובר על אירוע מזעזע שעוד ידובר עליו רבות, בין אלפי התלמידים בישיבה הידועה והגדולה בעולם