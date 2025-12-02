כיכר השבת
שאלה קשה

בג"ץ בצו למדינה: הסבירו מדוע אינכם פועלים לגייס את המגזר הערבי לצה"ל

ברקע סערת הגיוס והניסיון לנסח חוק שיהיה על דעת כולם, בבג"ץ התקבלה עתירה לגיוס הציבור הערבי - ולא רק הציבור החרדי, בג"ץ קיבל את התביעה ברמה העקרונית והורה למדינה להסביר מדוע אינה מגייסת ערבים (חדשות) 

שופטי בג"ץ (צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90)

ברקע סערת הגיוס, בבג"ץ הוגשה עתירה הדורשת שוויון גיוס גם ביחס לחברה הערבית, ולא רק כלפי המגזר החרדי שסופג את השלכות ביטול 'חוק טל'.

הערב, הודיע בג"ץ כי הוא מקבל את העתירה ברמה הבסיסית, והורה למדינה לענות על השאלה מדוע היא אינה פועלת לגיוס הציבור הערבי לצה"ל.

בהחלטת השופטים יצחק עמית, דוד מינץ ויחיאל כשר, נכתב:

"נוכח האמור בהודעת המדינה כי "אין בכוונת הדרג המדיני הרלוונטי להתערב במדיניות הנוהגת בפועל עד היום ע"י צה"ל בעניין אי גיוס האוכלוסייה הערבית לשירות ביטחון" - ניתן בזאת צו על-תנאי בעתירה", כתבו שלושת השופטים.

עוד מהחלטת השופטים: "המשיבים יתייצבו ויתנו טעם מדוע לא יקבעו מדיניות גיוס לאזרחי ותושבי ישראל הערבים לפי חוק שירות בטחון נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לחלופין, מדוע לא יפעלו לקדם הסדר חלופי במסגרת הליך חקיקה מתאים."

השופטים נתנו למדינה 60 יום כדי להסביר מדוע היא אינה פועלת לגיוס הציבור הערבי.

הבוקר, הודיע יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, כי הדיונים על סעיף המטרה ב הגיעו לסיומם המלא. ההודעה נמסרה לאחר שהוועדה שמעה את כלל הדעות וההתייחסויות שהוצגו על ידי חברי הכנסת מכל סיעות הבית.

"הוועדה כבר התחילה לדון בסעיף הבא בחוק, והעבודה נמשכת בקצב יעיל ומדויק," מסר ח"כ ביסמוט.

הוא הדגיש כי הוועדה ממשיכה להתקדם במרץ בנושא המורכב: "מתקדמים. צעד אחר צעד להסדרת אחת הסוגיות החשובות ביותר במדינת ישראל."

ההתקדמות בדיוני ועדת חוץ וביטחון מהווה שלב נוסף בקידום החוק, שנועד להסדיר את גיוס בני הישיבות לצה"ל.

בשלב זה עדיין לא ברור אם החוק אכן יקבל רוב בכנסת לאחר שחברי כנסת רבים מהקואליציה הודיעו כי לא יתמכו בחוק במתכונתו הנוכחית.

גם שאלת חוקיותו של החוק עומדת בספק רב, ולפי ההערכות הוא לא יעבור את מבחן בג"ץ כפי שהוא נוסח.

