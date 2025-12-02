ברקע סערת הגיוס, בבג"ץ הוגשה עתירה הדורשת שוויון גיוס גם ביחס לחברה הערבית, ולא רק כלפי המגזר החרדי שסופג את השלכות ביטול 'חוק טל'.

הערב, הודיע בג"ץ כי הוא מקבל את העתירה ברמה הבסיסית, והורה למדינה לענות על השאלה מדוע היא אינה פועלת לגיוס הציבור הערבי לצה"ל.

בהחלטת השופטים יצחק עמית, דוד מינץ ויחיאל כשר, נכתב:

"נוכח האמור בהודעת המדינה כי "אין בכוונת הדרג המדיני הרלוונטי להתערב במדיניות הנוהגת בפועל עד היום ע"י צה"ל בעניין אי גיוס האוכלוסייה הערבית לשירות ביטחון" - ניתן בזאת צו על-תנאי בעתירה", כתבו שלושת השופטים.

עוד מהחלטת השופטים: "המשיבים יתייצבו ויתנו טעם מדוע לא יקבעו מדיניות גיוס לאזרחי ותושבי ישראל הערבים לפי חוק שירות בטחון נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לחלופין, מדוע לא יפעלו לקדם הסדר חלופי במסגרת הליך חקיקה מתאים."

השופטים נתנו למדינה 60 יום כדי להסביר מדוע היא אינה פועלת לגיוס הציבור הערבי.

הבוקר, הודיע יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, כי הדיונים על סעיף המטרה בחוק הגיוס הגיעו לסיומם המלא. ההודעה נמסרה לאחר שהוועדה שמעה את כלל הדעות וההתייחסויות שהוצגו על ידי חברי הכנסת מכל סיעות הבית.

"הוועדה כבר התחילה לדון בסעיף הבא בחוק, והעבודה נמשכת בקצב יעיל ומדויק," מסר ח"כ ביסמוט.

הוא הדגיש כי הוועדה ממשיכה להתקדם במרץ בנושא המורכב: "מתקדמים. צעד אחר צעד להסדרת אחת הסוגיות החשובות ביותר במדינת ישראל."

ההתקדמות בדיוני ועדת חוץ וביטחון מהווה שלב נוסף בקידום החוק, שנועד להסדיר את גיוס בני הישיבות לצה"ל.

בשלב זה עדיין לא ברור אם החוק אכן יקבל רוב בכנסת לאחר שחברי כנסת רבים מהקואליציה הודיעו כי לא יתמכו בחוק במתכונתו הנוכחית.

גם שאלת חוקיותו של החוק עומדת בספק רב, ולפי ההערכות הוא לא יעבור את מבחן בג"ץ כפי שהוא נוסח.