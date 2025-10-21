לאחר ציפייה ממושכת, שני ארונות של חללים חטופים הועברו לידי הצלב האדום, ועושים את דרכם לכוח צה"ל בשטח הרצועה. כך מסרו צה"ל ושב"כ.

מוקדם יותר עדכנו צה"ל ושב"כ כי הצלב האדום בשעה זו בדרכו לנקודת מפגש בדרום רצועת עזה, בה יועברו לידיו כמה ארונות של חללים חטופים.

בהודעה משותפת לדובר צה״ל ודוברות שב״כ נכתב: "על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בדרום הרצועה, בה יועברו לידיו מספר ארונות של חטופים חללים".

עוד נמסר כי "צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים". לסיום נכתב כי "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר מוקדם יותר ברשת החברתית שלו: "רבות מבעלות בריתנו במזרח התיכון ובאזורים הסובבים אותו הודיעו לי במפורש שהם יקבלו בברכה את כניסתנו לעזה עם כוח כבד כדי 'ליישר את חמאס שלנו' אם הוא ימשיך לפעול בצורה גרועה, תוך הפרת ההסכם איתנו. אמרתי למדינות אלה, וגם לישראל, 'עדיין לא' - כי יש תקווה שעדיין חמאס יעשה את הדבר הנכון. אבל אם לא - סופו של חמאס יהיה מהיר, זועם ואכזרי".

טראמפ גם הודה ל"כל המדינות שקראו לעזור", וציין במיוחד את אינדונזיה ואת "מנהיגה הנפלא" על "כל העזרה שנתנו למזרח התיכון ולארה"ב".

הלילה משרד ראש הממשלה הודיע כי החלל החטוף טל חיימי, שנפל בקרב על הגנת קיבוץ ניר יצחק ב-7 באוקטובר, זוהה והושב לישראל. "ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת חיימי ושל כל משפחות החטופים החללים.

הממשלה וכלל מערך השו"ן של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. יהיה זכרו ברוך", נמסר.

בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה, בריאיון לתקשורת המצרית אמש, כשנשאל לגבי מסירת החטופים החללים אמר: "אנחנו והפלגים הפלסטיניים רציניים ונחושים למסור את כל הגופות כפי שנקבע בההסכם, אבל אנחנו נתקלים בקושי רב, מפני שהגופות האלו, בעקבות שינוי מצב הקרקע, חלקן קבורות מתחת לאדמה וחלקן תחת מבנים גדולים והריסות. הדבר דורש זמן וכלים כבדים. עם זאת, הנחישות והרצון, יובילו אותנו להשלים זאת באופן מלא".