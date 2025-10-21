אלפי בני ירושלים התאספו בערב יום ראשון למחאת חירום אדירה על פני כיכר השבת, נגד 'גזירת הגיוס' ומעצרם של בני הישיבות. בראש ההפגנה נצפו גדולי הרבנים בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים, לצד השתתפות נרגשת של הוריהם וזקניהם של כמה מהאסירים.

בזמן ההפגנה בירושלים, התאספו אלפים, בראשות האדמו"רים מסאטמר ע"פ רחובות מנהטן, להפגין מול הקונסוליה הישראלית.

המעמד נפתח בקריאת פרקי תהילים ע"י הרה"צ ר' יונה טורצין ואמירת סדר סליחות ע"י הגה"צ המקובל ר' שרגא סעמליוס. לאחר מכן, נשמע משא המחאה ע"י הגה"ח ר' אהרן הכהן רבינוביץ, ולאחריו דברי הברכה והחיזוק של האדמו"ר ממשכנות הרועים, שדיבר על החובה שלא להתייאש נוכח המצב הקשה.

בתום העצרת, יצאו אלפים רבים לרחובות העיר, בראשות האדמו"ר,כאשר חלק מהצועדים עטו בגדי אסירים עם אזיקים על ידיהם, ונשאו שלטי מחאה בעברית ובאנגלית, במטרה להעביר את זעקתם גם לדעת הקהל הבינלאומית. המפגינים הגיעו עד רחוב שמואל הנביא פינת יחזקאל, שם התקיים מעמד של קבלת עול מלכות שמיים.

ביום שלמחרת, יום שני, הגיעה הבשורה המרגשת שהוסיפה נופך של תקווה לאירועים, כאשר במפתיע שוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים.

רבינוביץ שוחרר מהכלא הצבאי לאחר שישב במאסר במשך כשלושה חודשים רצופים. כזכור, הוא נעצר עוד בחודש תמוז במהלך המחאות נגד חפירות קברים ביהוד, ושם התגלה כי הוא עריק מהצבא.

שחרורו המהיר יום לאחר המחאה הגדולה, שבאה לעורר רחמי שמים, התקבל בהתרגשות גדולה בחוגי המוחים.