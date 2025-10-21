כיכר השבת
אסירים ליום אחד

מדוע חרדים התחפשו לאסירים?, והשחרור הדרמטי של נכד האדמו"ר מהכלא

בזמן שבמנהטן יצאו השבוע אלפים לרחובה של עיר להפגין מול הקונסוליה הישראלית, התאספו אלפי תושבי ירושלים על פני 'כיכר השבת' בירושלים למחאת ענק נגד גזירת גיוס בני הישיבות ומעצר בני התורה, בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים | למחרת ההפגנות בארץ ובארה"ב, שוחרר במפתיע נכדו של האדמו"ר ממעצר צבאי | צפו בתיעוד (חרדים)

מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)

אלפי בני ירושלים התאספו בערב יום ראשון למחאת חירום אדירה על פני כיכר השבת, נגד 'גזירת הגיוס' ומעצרם של בני הישיבות. בראש ההפגנה נצפו גדולי הרבנים בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים, לצד השתתפות נרגשת של הוריהם וזקניהם של כמה מהאסירים.

בזמן ההפגנה בירושלים, התאספו אלפים, בראשות האדמו"רים מסאטמר ע"פ רחובות מנהטן, להפגין מול הקונסוליה הישראלית.

המעמד נפתח בקריאת פרקי תהילים ע"י הרה"צ ר' יונה טורצין ואמירת סדר סליחות ע"י הגה"צ המקובל ר' שרגא סעמליוס. לאחר מכן, נשמע משא המחאה ע"י הגה"ח ר' אהרן הכהן רבינוביץ, ולאחריו דברי הברכה והחיזוק של האדמו"ר ממשכנות הרועים, שדיבר על החובה שלא להתייאש נוכח המצב הקשה.

בתום העצרת, יצאו אלפים רבים לרחובות העיר, בראשות האדמו"ר,כאשר חלק מהצועדים עטו בגדי אסירים עם אזיקים על ידיהם, ונשאו שלטי מחאה בעברית ובאנגלית, במטרה להעביר את זעקתם גם לדעת הקהל הבינלאומית. המפגינים הגיעו עד רחוב שמואל הנביא פינת יחזקאל, שם התקיים מעמד של קבלת עול מלכות שמיים.

ביום שלמחרת, יום שני, הגיעה הבשורה המרגשת שהוסיפה נופך של תקווה לאירועים, כאשר במפתיע שוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים.

רבינוביץ שוחרר מהכלא הצבאי לאחר שישב במאסר במשך כשלושה חודשים רצופים. כזכור, הוא נעצר עוד בחודש תמוז במהלך המחאות נגד חפירות קברים ביהוד, ושם התגלה כי הוא עריק מהצבא.

שחרורו המהיר יום לאחר המחאה הגדולה, שבאה לעורר רחמי שמים, התקבל בהתרגשות גדולה בחוגי המוחים.

מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)
מחאה נגד גזירת הגיוס בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

ושמחת בחגך

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

רוחות עזות

||
1

זה הזמן להחיל ריבונות

|

המהפכה החרדית

||
2

היום הראשון למסע

||
2

מאחורי הקלעים

||
19

נשמה נקייה

||
1

לא נכנעים לגזירות

||
2

ומי מצטרף לראשונה? | סיקור

|

מעורר הדים

||
2

זכר צדיק לברכה

|

מאחורי הקלעים

||
8

אחיו הגדול של הרב

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר