ניצב מני בנימין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) הסירה כעת (רביעי) את צו איסור הפרסום שהוצא בחקירתו של ראש להב 433 ניצב מני בנימין.

הסיבה להסרת הצו הבוקר כי בעקבות המעבר לחקירה גלויה של תיק אחר שקשור לחשדות נגד בנימין, שמנהלת ימ"ר צפון בשיתוף מח"ש. במח"ש מציינים כי במהלך החקירה השניה שנחשפה הבוקר נעצרו, בין היתר, ראש עיר לשעבר, מקורביו ובכירים בארגון הפשיעה בכרי. לפי מח"ש, ניצב מני בנימין חשוד כי פעל בניגוד עניינים, בין היתר בכך שהיה בקשר במהלך החקירה עם ראש העיר לשעבר, עימו הוא מצוי בהיכרות אישית שלא דווחה לגורמים המוסמכים, ואף שיתף אותם במידע משטרתי. "משהבין כי נאספו ראיות בעניינו, חשוד בנימין שפעל מול גורמי משטרה שונים בצפון על מנת שחומרי החקירה יועברו לטיפול יחידה אחרת המצויה אף היא תחתיו", כך לפי הודעת מח"ש. במח"ש הוסיפו כי ניצב מני בנימין נחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה, והוא מצוי תחת תנאים מגבילים שקבעה מח"ש, לרבות איסור יצירת קשר עם גורמים המעורבים בפרשה. החקירה, המתנהלת על ידי צוות חשיפה במח"ש, נמשכת.

גל המעצרים, לפנות בוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

כפי שנחשף הבוקר, בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה המרכזית של מחוז צפון, במהלך הלילה פשטו מאות שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב בסיוע כוחות מימ"ר שב"ס על מתחמים המשוייכים לבכירי ארגון הפשע "בכרי" ועצרו לחקירה מספר בכירים בארגון וכן מספר אנשי עסקים ובכירים לשעבר ובהווה בעיריית נצרת בפרשיית "מבוך הכסף".

על פי המשטרה, המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי" ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום.

במשטרה ציינו כי במסגרת החקירה נאספו ראיות לכאורה המצביעות על כך שארגון הפשע השתלט על ההתנהלות הכלכלית של העירייה וגרם לעובדים בכירים במקום לקחת חלק במנגנון העברת הכספים לארגון ולהלבנת הון.

"ארגון הפשע "בכרי" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל אזור הצפון ומרכזו בעיר נצרת. ארגון זה פועל בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים, השתלטות על מכרזים ובשנים האחרונות נקשר על פי החשד למספר רב של אירועי רצח קשים על רקע מאבקי כוחות עם ארגוני פשע נוספים", הדגישו במחוז הצפוני.

בהמשך היום ובהתאם לממצאי החקירה צפויה היחידה המרכזית של מחוז צפון לבקש להאריך את מעצרם של המעורבים המרכזיים בבית משפט השלום בנוף הגליל- נצרת.