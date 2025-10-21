כיכר השבת
שנה לתקרית האלימה

ההתנפלות על בחור הישיבה: התוקף הודה בניסיון רצח, זה העונש שקיבל

תוקף אפרו-אמריקני שדקר בחור ישיבה חב"ד בקראון הייטס לפני כשנה, תוך קריאות אנטישמיות, נידון לחמש שנות מאסר. התקיפה הוגדרה כפשע שנאה והתוקף הודה בניסיון רצח (חרדים)

רגעי התקיפה (צילום: ממצלמות האבטחה, 'שמירה' קראון הייטס)

עונש של חמש שנות מאסר הושת על אפרו אמריקני אנטישמי, שתקף בחור ישיבה חסיד בשכונת קראון הייטס בברוקלין לפני מעט יותר משנה.

לפי הדיווח היום (שלישי) באתר 'קראון הייטס אינפו', התוקף הודה בניסיון רצח - אחרי שנעצר והואשם בפשע שנאה.

התקרית התרחשה כאמור לפני מעט יותר משנה, בחודש אב תשפ"ד. בחור ישיבה ישראלי, מכפר חב"ד במקורו, שהגיע לקראון הייטס כדי ללמוד בישיבה העולמית של חסידות חב"ד במרכז חב"ד העולמי ה-770 - הותקף בסמיכות ל-770.

זה קרה בליל שישי, בסביבות השעה 2 לפנות בוקר. הבחור שהה לצד חברים בסמוך לפינת הרחובות קינגסטון ואיסטרן פארקווי - לב ליבה של השכונה, מקום הומה ביום יום בבחורים, אברכים ותושבי השכונה החרדים.

הנאשם, אפרו אמריקני בשנות העשרים המוקדמות לחייו, קרא במקום "פרי פלסטין". הוא שאל את הבחור "אתה רוצה למות?" - ואז דקר אותו. הבחור פונה על ידי 'הצלה' למרכז הרפואי רמב"ם, ובינתיים החלים.

האירוע עורר הדים בשכונה החרדית, בה מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד. המשטרה מיהרה לזירה - והצליחה לתפוס את התוקף מספר רחובות משם.

"הוא היה יכול למות", אמר יעקב ברמן, מעסקני הקהילה. "מעשה זה של אלימות שנאה מדגיש את ההשפעה המסוכנת של הסתה ושנאה אנטישמיות המופצות על ידי כמה פוליטיקאים ומנהיגים מקומיים בניו יורק וברחבי ארה"ב".

הוא הוסיף: "קחו את האירוע הזה כאזהרה מפני ההשלכות האפשריות אם רטוריקה מלאת שנאה כזו תימשך. כאשר מטיפים לשנאה והסתה גזענית, זה תמיד מוביל לאלימות ועלול להביא גם לרצח".

בעקבות אותו אירוע הוחלט להגביר את האבטחה במקום, ובמיוחד בזמנים עמוסי אורחים ובחורים. כאמור כעת נגזר עונשו של התוקף לחמש שנות מאסר.

