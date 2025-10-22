בערב מרגש ומלא תחושת קודש נערך סיום הש"ס לעילוי נשמת גיבור ישראל סמ"ר יוסף איתמר ברוכים הי"ד, בנו של מאיר ברוכים, שנפל בקרבות הגבורה שאחרי הטבח בשמחת תורה. סדרי המשניות נלמדו על ידי האב ואחיו שרון ברוכים, במסגרת מפעל “דף היומי במשניות” בראשות הרב שמואל הלפרין.

במעמד השתתפו עשרות לומדים, ובראשם הגאון רבי יוסף שיינין, רב העיר אשדוד, והרה"ג רבי ברוך פורטנוי, רב קהילת 'אוהל שמואל' באשדוד, שיזם את סדר הלימוד והשיעור. הנוכחים במקום עמדו על ההתמדה והמסירות של המשפחה בלימוד לעילוי נשמת יקירם, ואמרו כי: “הם הפכו את הכאב לאור". בסיום הערב הוחלט לפתוח שיעור יומי קבוע בלימוד משניות לעילוי נשמת יוסף איתמר הי"ד, שיתקיים מדי ערב.

במהלך המעמד המרגש שיתף הרב פורטנוי בסיפור מצמרר: ביום שבו סיים האב את הש"ס, התקבל בבית המשפחה מסר שנשלח על־ידי יוסף איתמר לפני נפילתו. כשיוסף איתמר הי"ד נפצע הוא ביקש מאחד הנוכחים במקום להעביר מסר להורים; והאחרון, שלא ידע כי מאוחר יותר נפטר יוסף איתמר מפצעיו, שכח מהבקשה האישית. לפני ימים ספורים הוא נזכר והחל לברר מה עלה בגורל החייל הפצוע, ואז התברר לו כי החייל נהרג - והוא האחרון שהספיק לדבר איתו ולהעביר מסר להורים. המסר היה פשוט: “תגיד להם שאני אוהב אותם.”

המסר, שהגיע בדיוק ביום הסיום, הותיר את הנוכחים נדהמים וכמו סימל כיצד משמים יושב יוסף איתמר הי"ד, ממשיך ללוות את בני המשפחה וכאילו מודה ושמח עימם בשמחת הסיום שנלמד לעילוי נשמתו.

כאמור, המשניות נלמדו על פי סדר דף היומי במשניות שע"י מפעל המשניות שבראשות הרב שמואל הלפרין