פונה במצב אנוש

אסון כבד בבית שמש: נקבע מותו של בחור חרדי שנפל מגובה ביום שישי

שעות לאחר נפילתו של הבחור יהודה כהן ז"ל מבית שמש, בבית החולים הודיעו כי הרופאים נאלצו למרבה הצער והיגון לקבוע את מותו | הבחור בן ה-15, נפל מקומה 15 ופונה לבית החולים כשהוא מוגדר על ידי כונני החירום במצב אנוש (חדשות חרדים)

זירת הנפילה (צילום: איחוד הצלה)

אסון נורא בבית שמש: בליל שבת קודש נקבע מותו של בחור ישיבה בן 15, שנפל מגובה ביום שישי ונפצע באורח אנוש.

כזכור וכפי שדווח, הבחור החשוב יהודה כהן ז"ל, נפל מקומה חמישית בבניין ברחוב רבי אליעזר בשכונת רמת בית שמש ב' בעיר בית שמש.

כוחות החירום שהגיעו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני ופינו אותו כשהוא במצב אנוש לבית החולים, שם למרבה הצער והיגון נקבע מותו בליל שבת קודש.

עקיבא גלנדאור ויוסף טריסמן, חובשי איחוד הצלה שהגיעו למקום, סיפרו: "לדברי עוברי אורח, הילד נפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול ראשוני במקום, והוא הועבר להמשך טיפול בבית החולים כשהוא במצב קשה."

ממשטרת ישראל נמסר כי שוטרי תחנת בית שמש פתחו בחקירת נסיבות המקרה. כוחות משטרה נמצאים בזירה ובוחנים את כל כיווני החקירה האפשריים, כדי להבין מה הוביל לנפילה.

