כיכר השבת
אסון בשכונה החרדית

בית שמש: נער בן 12 נפל מגובה ארבע קומות – מצבו קשה

כוחות ההצלה הוזעקו לרחוב רבי אלעזר בעיר בית שמש; הילד פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלות קשות בראש ובגפיים – המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות האירוע | שמו לתפילה: יהודה בן שושנה ורד לרפואה שלימה (חרדים)

זירת הנפילה (צילום: איחוד הצלה)

ילד בן 12 נפצע באורח קשה היום (שישי) לאחר שנפל מגובה של כארבע קומות ברחוב רבי אלעזר ב. צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הוא פונה במצב קשה לבית החולים, כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיו.

עקיבא גלנדאור ויוסף טריסמן, חובשי איחוד הצלה שהגיעו למקום, סיפרו: "לדברי עוברי אורח, הילד נפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול ראשוני במקום, והוא הועבר להמשך טיפול בבית החולים כשהוא במצב קשה."

ממשטרת ישראל נמסר כי שוטרי תחנת בית שמש פתחו בחקירת נסיבות המקרה. כוחות משטרה נמצאים בזירה ובוחנים את כל כיווני החקירה האפשריים, כדי להבין מה הוביל לנפילה.

זירת נפילה בבית שמש (צילום: דוברות הצלה)

מדוברות מד"א נמסר: בשעה 16:08 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על נער שנפל מגובה של כ-6 קומות בבית שמש. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, נער בן 12 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית. טל

חובשי רפואת חירום במד"א אליה בנימין וקובי ליזרוביץ, סיפרו:

"קיבלנו דיווח על ילד שנפל מגובה רב בבניין מגורים. הגענו למקום וראינו בסמוך לבניין נער שוכב כשהוא מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית ואזרח מבצע בו פעולות מצילות חיים בתדרוך מוקד 101 של מד"א. המשכנו את הטיפול הרפואי תוך כדי שהעלנו אותו לאמבולנס מד"א ופינינו אותו בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים"

מתנדבי 'צוות הצלה' דוד שיינר ושלמה הרמן מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו נער בן 12 מוטל ברחוב, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפל מגובה 4 קומות.

יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל סיוע נשימתי, קיבועים וחבישות והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב קשה ולא יציב להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר