בחסידות סאטמר - על שני פלגיה, המתינו לכניסת הסכם הפסקת האש בין מדינת ישראל לבין ארגון הטרור חמאס, לתקוף, בשל הכרעת אדמו"רי החסידות שלא להפגין נגד המדינה בשעת מלחמה. היום, שנתיים אחרי פרוץ המלחמה וכשנה וחצי אחרי פרוץ ההסתה נגד עולם התורה, מוציאים האדמו"רים, יחד עם אדמו"רים נוספים אתך עשרות אלפי החסידים לעצרת ענק שתתקיים ברחובות מנהטן. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ש"ס אחרי המלחמה

כפי שכבר נחשף בשבוע שעבר ב'כיכר השבת', יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי מאיץ את חזרת המפלגה הספרדית לשולחן הממשלה, כשמבחינתו תאריך היעד לשיבה לממשלה הוא "כמה שיותר מהר". אלא, שלמרות האופטימיות העליזה שמשדר דרעי, דווקא חברי מועצת החכמים מצננים את התלהבותו והם אינם מאשרים לש"ס לשוב לשררה בטרם טיוטת חוק הגיוס עליה עמל היו"ר החדש של ועדת החו"ב של הכנסת ח"כ בועז ביסמוט בחודשים הקרובים, תהיה אל מול עיניהם. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שבר על שבר הושברה ניו ג'רזי

חמשה חודשים אחרי שאחת הישיבות במדינה איבדה שלושה מטובי בניה בתאונה מחרידה - אמש, ארבעה בחורי ישיבה צעירים הולמדים באותה ישיבה, יצאו לטיול בין הזמנים. בדרכם מניו ג'רזי לדלוואר, נהג שיכור התנגש ברכבם חזיתית. לארבעת נוסעי הרכב לא נותר סיכוי, ומתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א (ישראל. לא ת"א) וארגון "מתעסקים" אספו מהזירה את הממצאים הקשים תוך שהם שומרים על כבוד המתים. כל הפרטים והשמות הידועים מהתאונה הקטלנית - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מהרובע לרובע

זקן הפוסקים הגר"א נבנצל, ממעט לצאת בשנים האחרונות מירושלים שבין החומות, לירושלים שמחוץ לחומות, בטח שלא מחוץ לירושלים עיר הקודש. אבל אירוע משפחתי הוביל להחלטה לצאת מהעיר ולהגיע דווקא לעיר בית שמש. מובן, שגבאי בתי הכנסת הגדולים בשכונת רמב"ש א', מיהרו לנסות ולהזמין את הרב הישיש השולט בכל מכמני התורה, לבוא למסור שיעור דווקא בבית הכנסת "שלהם". זה אמר - "אני הכי גבוה". שני טען - "אני הכי מהודר". שלישי טען - "אני הכי גדול". אבל ההחלטה למסור שיעור דווקא בבית הכנסת "אשכנז" ברחוב פרוש בשכונת הרובע (או "המע"ר), התקבלה בשל סיבה מפתיעה בהחלט. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הוכרז כ"מת" - ופגש את האדמו"ר

תשעה קליעים ספג יוחאי, לוחם צה"ל שלחם בחירוף נפש ברצועת עזה, בטרם הוכרז במערכת הקשר על ידי חבריו מצוות הנמ"ר ל"מת". הוא שמע את הכריזה במערכת הקשר, זעק בכוחותיו האחרונים "שמע ישראל" - ועצם את עיניו. אלא, שרופא חד אבחנה, הצליח לשים לב לפרט "חשוד". הוא החליט לבצע פעולות החייאה - שנמשכו, בניגוד לסיכויים ולהערכות הצוות המקצועי, גם בבית החולים, שם שכב כ"צמח" במשך 3 חודשים כשהוא ללא דופק וללא הכרה. אבל השם ממית ומחיה, והוא החליט שיוחאי יחיה. ההחלטה הזו היא הסיבה היחידה לתיעוד המרגש שמופיע גם בכתבת הווידאו שלפניכם - בו יוחאי משוחח עם האדמו"ר מצאנז במעונו בנתניה. צפיה מהנה.