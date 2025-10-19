בית כנסת אשכנז הוא מוסד דתי-קהילתי המשרת את קהילות יוצאי אשכנז, ובפרט את הקהילה הליטאית בישראל. בתי כנסת אלו מתאפיינים בסגנון תפילה ייחודי, מנהגים מסורתיים ונוסח תפילה המכונה "נוסח אשכנז", השונה מנוסח עדות המזרח או נוסח ספרד החסידי.

הארכיטקטורה של בתי הכנסת האשכנזיים משקפת לרוב את המסורת האירופאית, עם בימה מרכזית, עזרת נשים בקומה השנייה, וארון קודש מעוטר. סידור מושבי המתפללים מאורגן בצורה המאפשרת לכל המתפללים לראות את החזן והבימה, תוך שמירה על המסורת והמנהגים המקובלים.

בתי הכנסת האשכנזיים מהווים לא רק מקום תפילה, אלא גם מרכז קהילתי פעיל המקיים שיעורי תורה, אירועים משפחתיים ופעילויות חברתיות. הם משמשים כמוקד להעברת המסורת מדור לדור ולשימור המנהגים הייחודיים של הקהילה האשכנזית.

בשנים האחרונות, רבים מבתי הכנסת האשכנזיים משלבים חידושים טכנולוגיים ושיפורים מבניים, תוך שמירה קפדנית על ההלכה והמסורת. זאת, במטרה להנגיש את בית הכנסת לכלל חברי הקהילה ולהתאימו לצרכים המשתנים של הציבור המתפלל.