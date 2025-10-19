כיכר השבת
שיקום עזה ידחה? סעודיה והאמירויות מתנאים את תוכנית השיקום בפירוק חמאס מנשקו

הרצועה ההרוסה ניצבת בפני משבר חסר תקדים: מדינות המפרץ מסמנות קו אדום מול חמאס ומפלגות ההתנגדות, ודחיית השיקום עלולה להפוך לאיום קיומי על התושבי הרצועה (העולם הערבי)

על רקע הרס חסר תקדים ברצועת , והערכות על סכומי עתק הנדרשים לבנייה מחדש, הולכת ומחריפה הדרמה הפוליטית המאיימת להקריס את כל תוכנית שיקום.

סעודיה, איחוד האמירויות ובחריין מתנות באופן רשמי את תמיכתן הכספית בסילוק מוחלט של ההתנגדות הפלסטינית, דרישה שפקידים פלסטינים מגדירים כמתכון להתפוצצות.

לאחר שנתיים של לחימה, ניצבת בפני אתגר פיזי ופיננסי בלתי נתפס. תוכנית הפיתוח של האו"ם (UNDP) מדווחת כי היקף ההרס הוא כה עצום ומכריע, עד שהשיקום המלא עשוי להימשך עשורים.

מדיניות זו של איחוד האמירויות רואה בחמאס ובפלגי ההתנגדות שלוחות של "האחים המוסלמים", וכל דבר הקשור לאיסלאם פוליטי נתפס כאיום קיומי שיש לעקרו. בכך, השיקום משמש ככלי כפייה ולא כהתחייבות אתית. הנוסחה שהוצגה היא "נשק קודם, דיון אחר כך".

את הדרמה הפוליטית סביב הרצועה חיזקה היעדרותם של שיח' מוחמד בן זאיד ויורש העצר מוחמד בן סלמאן מוועידת שארם א-שייח'. היעדרות זו נתפסה ככפייה גלויה מצד המפרץ, שמטרתה "למרוח וטו" על כל הסכם שיאפשר נוכחות פוליטית אפילו זמנית לחמאס.

בכירים פלסטינים מתעקשים לדחות את עסקת השיקום תמורת ההדחה. הם טוענים כי הבנייה מחדש היא זכות לאזרחים, ולא קלף מיקוח, וכי יש להפריד את ארכיטקטורת השירותים והתשתיות מהמסלולים הפוליטיים והביטחוניים. לטענתם, הגישה האמירתית מעדיפה הרס על פני בנייה.

