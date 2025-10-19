על רקע הרס חסר תקדים ברצועת עזה, והערכות על סכומי עתק הנדרשים לבנייה מחדש, הולכת ומחריפה הדרמה הפוליטית המאיימת להקריס את כל תוכנית שיקום.

סעודיה, איחוד האמירויות ובחריין מתנות באופן רשמי את תמיכתן הכספית בסילוק מוחלט של ההתנגדות הפלסטינית, דרישה שפקידים פלסטינים מגדירים כמתכון להתפוצצות.

לאחר שנתיים של לחימה, רצועת עזה ניצבת בפני אתגר פיזי ופיננסי בלתי נתפס. תוכנית הפיתוח של האו"ם (UNDP) מדווחת כי היקף ההרס הוא כה עצום ומכריע, עד שהשיקום המלא עשוי להימשך עשורים.

מדיניות זו של איחוד האמירויות רואה בחמאס ובפלגי ההתנגדות שלוחות של "האחים המוסלמים", וכל דבר הקשור לאיסלאם פוליטי נתפס כאיום קיומי שיש לעקרו. בכך, השיקום משמש ככלי כפייה ולא כהתחייבות אתית. הנוסחה שהוצגה היא "נשק קודם, דיון אחר כך".

את הדרמה הפוליטית סביב הרצועה חיזקה היעדרותם של שיח' מוחמד בן זאיד ויורש העצר מוחמד בן סלמאן מוועידת שארם א-שייח'. היעדרות זו נתפסה ככפייה גלויה מצד המפרץ, שמטרתה "למרוח וטו" על כל הסכם שיאפשר נוכחות פוליטית אפילו זמנית לחמאס.

בכירים פלסטינים מתעקשים לדחות את עסקת השיקום תמורת ההדחה. הם טוענים כי הבנייה מחדש היא זכות לאזרחים, ולא קלף מיקוח, וכי יש להפריד את ארכיטקטורת השירותים והתשתיות מהמסלולים הפוליטיים והביטחוניים. לטענתם, הגישה האמירתית מעדיפה הרס על פני בנייה.