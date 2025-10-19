המע"ר בית שמש

המע"ר (מרכז עסקים ראשי) בבית שמש הוא פרויקט פיתוח עירוני חדשני המוקם בשולי שכונת רמת בית שמש א'. המתחם משלב בתוכו שטחי מגורים, מסחר ותעסוקה, ומתוכנן להוות מוקד עירוני מרכזי בהתפתחותה של העיר בית שמש.

הפרויקט, שהחל את דרכו בשנים האחרונות, מהווה חלק מתוכנית הפיתוח המקיפה של העיר בית שמש. המע"ר תוכנן במטרה לספק מענה לצרכים הגדלים של האוכלוסייה המקומית בתחומי התעסוקה, המסחר והדיור.

המתחם כולל מבני מגורים חדשים, מרכזי קניות, משרדים ושטחי מסחר מגוונים. התכנון העירוני החדשני משלב עקרונות של עירוב שימושים, המאפשר לתושבים נגישות מיטבית לשירותים ומקומות תעסוקה בקרבת מקום מגוריהם.

בתכנון המע"ר הושם דגש מיוחד על פיתוח תשתיות תחבורה וחניה, כולל חיבור נוח לצירי התנועה המרכזיים בעיר ויצירת מערך חניה מסודר שיענה על צרכי המבקרים והתושבים במתחם.