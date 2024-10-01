הגר"י אדלשטיין, שהחליף את מקום אביו - ששימש כתוקע בישיבת פוניבז' במשך 80 שנים, הגיע אל מעונו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, המשמש כ"מקריא", כדי להראות את השופרות ולערוך חזרות | "כיכר השבת" עם תיעוד מיוחד וחגיגי (עולם הישיבות)
העולם היהודי נאבק באויביו הרבים מכל העולם, ובפרט מיום שמחת תורה תשפ"ד, בעקבות המלחמה חזר מנהג עתיק, והיא לתקוע בשופרות ובחצוצרות | ישראל שפירא יצא בעקבות המנהג המחודש - היכן תוקעים בימינו? על מה תוקעים? ומה דעתם של גדולי הפוסקים לאורך הדורות על תקיעה בחצוצרות (היסטוריה, חרדים)
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אבין מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות תקיעה בשופר (הלכה ברורה)