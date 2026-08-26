יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, פנה היום (רביעי) בבקשה דחופה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לקראת חגי תשרי תשפ"ז. בפנייתו דורש רוטמן להתיר תקיעת שופר בהר הבית ולפתוח את המתחם לתפילות מוסף ביום הראשון של ראש השנה, החל בשבת.

"תקיעת שופר בראש השנה היא אחת המצוות המרכזיות והחשובות ביותר בחג", כותב רוטמן במכתבו. "אי-אפשרות לתקוע בשופר בהר הבית ביום זה מהווה פגיעה משמעותית ביכולתו של הציבור לקיים את המצווה במקום הקדוש לה".

הפנייה מגיעה על רקע מגבלות קיימות על תקיעת שופר בהר הבית, שנאסרה על ידי המשטרה בשנים האחרונות. כידוע, תקיעת שופר במקום נחשבת ל'פעולה פרובוקטיבית' מבחינת הרשויות, למרות שמדובר במצווה מרכזית בראש השנה.

מה החביאו איזנקוט וליברמן בתוך הסוס? נתניהו בסרטון חדש דני שפיץ | 14:38

רוטמן מדגיש בפנייתו גם את חשיבות פתיחת הר הבית לתפילות מוסף ביום הראשון של ראש השנה. "פתיחת הר הבית לתפילות המוסף ביום הראשון של ראש השנה, החל בשבת, היא הזדמנות נדירה לציבור רחב להגיע להתפלל במקום הקדוש ביום חג מרכזי", הוא כותב. "הגבלת הגישה ביום זה מונעת מיהודים רבים את האפשרות לקיים את זכות התפילה באתר החשוב ביותר לעמנו".

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במספר העולים להר הבית, במיוחד בקרב הציבור החרדי. על פי נתוני מנהלת הר הבית, נרשם זינוק של כ-20% במספר העולים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בתשעה באב האחרון עלו להר הבית יותר מ-2,000 יהודים, ביניהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף, וחברי הכנסת שרן השכל וניסים ואטורי. בן גביר מסר אז: "יום תשעה באב מציינים את החורבן. אבל אנחנו רואים התקדמות ענקית גם בהר הבית. תראו מה קורה כאן - יהודים שמתפללים, מרגישים כאן בעלי הבית. זה לא היה כאן אף פעם".

רוטמן מסיים את פנייתו בקריאה: "אני סמוך ובטוח כי תשקלו את הבקשות, מתוך הבנת חשיבותן הרוחנית, הדתית והלאומית לציבור שומר המצוות בישראל. אודה מראש להתייחסות מהירה וחיובית לבקשות אלו".

חשוב לציין כי רוב גדולי ישראל אוסרים עלייה להר הבית בימינו מטעמי טומאה וקדושה. עם זאת, הדיון על זכויות יהודים במקום, לרבות זכות התפילה ותקיעת שופר, ממשיך להיות נושא מרכזי בשיח הציבורי.