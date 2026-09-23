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בעלי המניות התמרדו

ה'ניו יורק טיימס' מסתבך בתביעה: "סיקור מוטה נגד ישראל"

קרן הפנסיה של פלורידה וארגון שמרני דורשים מסמכים מהניו יורק טיימס, בטענה לטעויות בדיווח ולחשש מסיקור מוטה נגד ישראל (בעולם)

"החיים מסתיימים בעזה", כותרת בטיימס נגד ישראל (צילום: שאטרסטוק)

קרן הפנסיה הציבורית של מדינת פלורידה וארגון מחקר שמרני הגישו תביעה נגד חברת הניו יורק טיימס, בדרישה לקבל מסמכים שיבחנו האם דירקטוריון החברה מאפשר לעיתון לקדם סיקור מוטה נגד ישראל.

בעתירה שהוגשה לבית משפט במדינת ניו יורק נטען כי סדרה של טעויות עובדתיות בדיווחי העיתון בנושאים שונים מעוררת חשש שהסטנדרטים העיתונאיים שלו נוצלו כדי לשרת אג'נדות אישיות של עורכים.

התובעים, שהם בעלי מניות בחברה, מדגישים כי אינם מבקשים להתערב בשיקול הדעת העיתונאי של הניו יורק טיימס, אלא לקבל מסמכים שיבהירו האם הדירקטוריון נוקט אמצעי פיקוח כדי להבטיח שהעיתון עומד בסטנדרטים שהציב לעצמו ונמנע מסיקור מוטה ולא אמין. דובר הניו יורק טיימס לא מסר תגובה מיידית.

בניין הניו יורק טיימס (צילום: שאטרסטוק)

התביעה מתבססת בין היתר על טענות של עובדת לשעבר במערכת העיתון, שעבדה בו במשך כעשור והתריעה כבר ב־2019 על מה שלטענתה היה יחס מוטה נגד ישראל, עוד לפני המלחמה ב. לפי העתירה, העובדת התלוננה שוב ושוב על תרבות של הטיה נגד ישראל, אך טענותיה נדחו.

הקרן הציבורית של פלורידה מנהלת נכסים בהיקף של כ־235.7 מיליארד דולר, נכון לסוף אוגוסט. אחד ממגישי התביעה אמר כי השאלה אינה האם לניו יורק טיימס יש זכות לפרסם עיתונות שנויה במחלוקת, אלא האם החברה אכן מקפידה על מנגנוני הפיקוח שהיא מציגה כחיוניים לעיתונות מדויקת ומהימנה.
ארה"בעזהאנטישמיותתביעהניו יורק טיימס

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