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"טעות אנוש מצערת"

כשקים ג'ונג און מגיע אליך הביתה: התקלה המביכה שהפכה ויראלית

משפחה באוסטרליה הזמינה תחפושת מרי פופינס לבת בת 10, אך קיבלה תחפושת של קים ג'ונג און | הטעות במחסן יצרה סיבוך מצחיק עם לקוח נוסף (בעולם)

מימין התחפושת של קים ג'ונג און, משמאל התחפושת שהגיעה לצד ההזמנה המקורית (צילום: jacquifelgate)

משפחה ממלבורן שבאוסטרליה הופתעה לגלות טעות משעשעת במיוחד במשלוח שהזמינה לבתה בת ה-10.

במקום תחפושת של הדמות הבדיונית מרי פופינס, שנועדה למצעד בבית הספר, הגיעה לביתם תחפושת של שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און – כולל חליפה שחורה בסגנון המזוהה עמו.

האם הזועמת פנתה לחברה וכתבה: "שלחתם לי את התחפושת הלא נכונה! הבת שלי הייתה צריכה תחפושת של מרי פופינס לשבוע הספר, ושלחתם תחפושת של קים ג'ונג און".

בחברת התחפושות הסבירו כי מדובר ב"טעות אנוש פשוטה אך מצערת", לאחר ששתי מדבקות כתובת הוחלפו בטעות במחסן. החברה מיהרה לארוז תחפושת חדשה של מרי פופינס בתקווה שתגיע בזמן לאירוע.

אלא שכאן הסיפור הסתבך עוד יותר: בחברה סיפרו כי במקביל, הלקוח שהזמין את תחפושת קים ג'ונג און היה בדרכו לאסוף את החבילה שלו ולבדוק האם הוא זה שקיבל בטעות את מרי פופינס. "אם כן, אנחנו מוכנים לשלוח לו מסכה חדשה של קים ג'ונג און", מסרה מנכ"לית החברה.
צפון קוריאהאוסטרליהקים ג'ונג אוןויראלימשלוח

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