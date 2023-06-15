בעוד ענקיות האינטרנט גוגל ואמזון מבצעות ניסויים במטוסים ללא טייס, דווקא חברת השילוח הבינלאומית DHL משאירה להם אבק ומבצעת את המשלוח הראשון שמועבר באמצעות מטוס ללא טייס. במשלוח ההיסטורי, העביר מל"ט זעיר חבילת תרופות לאי מבודד. העתיד כבר כאן (צפו בוידאו)
לא ייאמן: תושבת תל אביב ערכה קניות בחנות של רשת ויקטורי בתל אביב, וקיבלה את המשלוח רק לפנות בוקר. המשלוח כלל מוצרי חלב חמים, בשר מופשר ומוצרי מזון יבשים. בשיחה עם מנהל המשלוחים היא אמרה כי בדעתה להגיש תביעה נגד הרשת. רק אז הם נאותו לבטל את הקנייה ולהחליף את המוצרים