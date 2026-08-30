סוף מדמם לכנופייה: פתחו דלת של משאית נוסעת

הנהגים היו בהלם: כנופיית שודדים שדדה משאית נוסעת ( צילום: רשתות חברתיות )

שוד מתוחכם שתועד במצלמות במהלך נסיעה בכביש במצרים הסתיים במבצע משטרתי קטלני: שלושה מחברי כנופיית שוד נהרגו בחילופי אש עם כוחות הביטחון, ושלושה חשודים נוספים נעצרו.

האירוע התרחש בכביש מצרים-אסמאעיליה באזור שורוק שבקהיר. לפי החקירה, משאית קירור שהייתה בדרכה להעביר משלוח של עופות קפואים לאזור עשר ברמדאן הפכה למטרה של חבורת שודדים שנסעה אחריה בטנדר. בתיעוד שהופץ ברשת נראים החשודים נצמדים למשאית במהלך הנסיעה, פותחים את הדלת האחורית ומוציאים ממנה סחורה מבלי שנהג המשאית הבחין במתרחש. השיטה יוצאת הדופן גרמה לגולשים במצרים לכנות את האירוע "השוד ההוליוודי", בשל הדמיון לסצנה מסרט פעולה.

הנהגים היו בהלם: כנופיית שודדים שדדה משאית נוסעת - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31 הנהגים היו בהלם: כנופיית שודדים שדדה משאית נוסעת ( צילום: רשתות חברתיות )

על פי ממצאי החקירה, השלל מהאירוע כלל שבעה ארגזים ובהם כ-140 קילוגרמים של מוצרים קפואים. המשטרה קבעה כי לא מדובר באירוע חד-פעמי, אלא בכנופיה שעסקה בשוד כלי רכב וסחורות במהלך נסיעה.

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החוקרים הצליחו לזהות את חברי הכנופיה ולאתר את מקומות המסתור שלהם באזורי קהיר וקליוביה. במהלך הפשיטה על אחד ממקומות המסתור באזור אל־קַלג שבמחוז קליוביה, החשודים הבחינו בכוחות הביטחון ופתחו לעברם באש. הכוחות השיבו באש, ובחילופי הירי נהרגו שלושה מהחשודים. שלושה נוספים נעצרו.

במהלך הפעילות נתפסו גם כלי נשק, בהם שני רובים אוטומטיים, רובה ציד ורובה נוסף, וכן הטנדר ששימש לפי החשד לביצוע השוד וחלק מהסחורה שנגנבה. הרשויות מסרו כי נבדק גם הקשר של הכנופיה למקרי שוד נוספים.

לפי הדיווחים במצרים, לחלק מחברי הכנופיה היה עבר פלילי, והם כבר היו מוכרים לרשויות בגין עבירות חמורות, ובהן שוד, ניסיון רצח, עבירות סמים והחזקת נשק ללא רישיון.