דרמה בשדה התעופה: מטוס מטען חרג ממסלולו ופגע בכלי רכב | צפו

מטוס מטען של אמזון חרג אחר הצהריים מהמסלול במהלך נחיתה בנמל התעופה הבין-לאומי של מיאמי, פגע במספר כלי רכב ועלה באש.

כוחות חירום גדולים הוזעקו למקום, ולפי שירותי הכבאות של מיאמי-דייד, בזירה היו כמה נפגעים, אך טרם נמסרו פרטים על מצבם או על הרוגים.

המטוס, בואינג 767-300 בטיסה 7598 שהופעלה עבור Prime Air, הגיע מסן חואן שבפוארטו ריקו. לאחר התאונה נראו מהמקום להבות כבדות ועשן, ויותר מ־60 יחידות כיבוי והצלה פעלו בזירה.

בעקבות האירוע נסגרו זמנית כל מסלולי ההמראה וההסעה בנמל התעופה והוטלה עצירה על הפעילות האווירית, כשהנוסעים הוזהרו מפני עיכובים וביטולי טיסות. רשות התעופה הפדרלית הודיעה כי תחקור את נסיבות התאונה.