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אלפי טיסות בוטלו

תיעוד מטורף: הר הגעש התפרץ בבת אחת לגובה אדיר - ופיתח סופת ברקים

בתיעוד יוצא דופן שפורסם ברשתות התקשורת נראה הרבה הגעש אנאק קראקאטאו כשהור מתפרץ בבת אחת לגובה אדיר | בתיעוד ניתן לראות סופת ברקים מקומית שנוצרה כתוצאה ממערכת אקלימית מקומית חדשה בעקבות ההתפרצות | העשן והאפר הגיעו לגובה אלפי מטרים (בעולם)

​הר הגעש אנאק קראקאטאו באינדונזיה התפרץ בעוצמה רבה במצר סונדה, תוך שהוא פולט נחשולי לבה זוהרים, פיצוצים עזים וענני אפר כבדים שהעפילו לגובה של עד 15,000 מטרים. תיעודים מרחבי האזור הראו עמודי עשן ענקיים ואפר המתפשט במהירות לעבר איים מרכזיים בהם ג'אווה וסומטרה, לצד קולות נפץ שנשמעו למרחקים.

​בעקבות התפשטות האפר והסכנה הבטיחותית, הודיעו הרשויות במדינה על השבתת הפעילות בשמונה שדות תעופה, ובהם נמל התעופה הבינלאומי סואקרנו-האטה בבירה ג'קרטה. השיבושים הנרחבים הובילו לביטול ולעיכוב של מעל 1,500 טיסות ופגעו בלוחות הזמנים של כ-170,000 נוסעים. מנהל רשות התעופה האזרחית, לוקמאן פ. לייסה, הבהיר כי "בטיחות נותרה הבעיה בעדיפות העליונה בכל החלטה מבצעית".

​נזקי האפר הובילו גם לסגירת בתי הספר בג'קרטה והעברת התלמידים ללמידה מרחוק, כאשר התושבים נקראו לעטות מסכות ולצמצם יציאה למרחב הציבורי. במקביל, הוצאה אזהרה לכלי שיט במצר סונדה לשמור על טווח בטיחות של 3 קילומטרים ממוקד ההתפרצות.

​במשרד לניהול אסונות הבהירו כי לפי שעה לא נשקפת סכנה מיידית לגל צונאמי, והודיעו על תכנית לביצוע זריעת עננים במטרה להוריד גשם שינקה את הזיהום. ראש המשרד לניהול אסונות, סוהריאנטו, ציין כי "אם ירד גשם חזק מספיק, האפר הגעשי שמפריע לחיי היום-יום שלנו מאז אתמול ונמשך היום יישטף במהירות".
אינדונזיההר געשג'קרטה

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