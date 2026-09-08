49 שניות: נהג המרוץ זינק ושלף יריב מתוך פרארי בוערת

49 שניות: הנהג המרוץ זינק ושלף יריב מתוך פרארי בוערת ( צילום: רשתות חברתיות )

רגעים דרמטיים במיוחד נרשמו בסוף השבוע האחרון במסלול הבינלאומי בשנגחאי, במהלך מרוץ אליפות סין ג'י־טי, כאשר הנהג הבריטי אולי מילרוי נלכד בתוך מכונית פרארי בוערת בעקבות תאונת שרשרת. מי שהגיע אליו ראשון לא היה איש צוות חילוץ – אלא נהג שהתחרה מולו באותו מרוץ.

לוק הארתוך ההולנדי, בן 23, נהג במכונית פורשה כאשר הבחין בפרארי של מילרוי עולה בלהבות. במקום להמשיך במרוץ, הוא עצר את מכוניתו, יצא ממנה ורץ לעבר ההריסות הבוערות. התאונה התרחשה כ־20 דקות מתחילת המרוץ, באזור הפנייה ה־14. שני כלי רכב התנגשו במהלך מאבק על המסלול, איבדו שליטה והחליקו לעבר מכונית הפרארי של מילרוי. הפגיעה מהצד גרמה למכונית להסתובב ולהתלקח.

49 שניות: הנהג המרוץ זינק ושלף יריב מתוך פרארי בוערת - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:25 49 שניות: הנהג המרוץ זינק ושלף יריב מתוך פרארי בוערת ( צילום: רשתות חברתיות )

הארתוך ניסה תחילה להגיע אל מילרוי דרך צד הנהג, אך התקשה לחלץ אותו. לאחר מכן לקח מטף כיבוי אש והחל לרסס את הלהבות סביב המכונית. רק לאחר שהצליח לדכא חלק מהאש, הוא הגיע אל הנהג ושלף אותו מתוך תא הנהג.

על פי תיעוד ממצלמת המכונית של הארתוך, כל פעולת החילוץ ארכה כ־49 שניות מרגע שעזב את מכוניתו ועד שהצליח להוציא את מילרוי מהמכונית הבוערת.

מילרוי בן ה־36 נפצע באופן קשה. לפי הדיווחים, הוא סבל משברים בצלעות, שבר בעצם הבריח, פגיעות ביד ובאצבע וחבלה בריאות. בדיווחים נוספים נמסר גם על פגיעה משמעותית בריאות ועל צורך בהמשך טיפול בבית החולים בשנגחאי.

לאחר האירוע פרסם מילרוי דברי תודה להארתוך והבהיר כי מבחינתו מדובר באדם שהציל את חייו. הוא סיפר כי אינו זוכר חלקים משמעותיים מהדקות שלאחר התאונה, אך אמר כי מעשה הגבורה של הנהג ההולנדי יישאר איתו למשך כל חייו.

הארתוך עצמו ניסה להמעיט בחשיבות המעשה. לדבריו, כאשר ראה מכונית עטופה בכדור אש, הוא לא הרגיש שיש החלטה אמיתית לקבל – הוא פשוט עצר ורץ לעזור.