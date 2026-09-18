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מזג האוויר

היום: ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם בצפון הארץ | יום כיפור: עלייה במידות החום

התחזית העדכנית מלמדת כי בימים הקרובים צפוי מהפך משמעותי במזג האוויר, עם עלייה בטמפרטורות לקראת היום הקדוש, יום צום הכיפורים (בארץ)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

היום, תחול ירידה ניכרת במידות החום ובצפון הארץ אף צפוי לרדת גשם, אך ביום הכיפורים תחול עלייה בטמפרטורות - כך עולה מתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ובצפון אף ייתכנו סופות רעמים בודדות. הרוחות יתחזקו במרבית האזורים. משעות הצהריים הגשמים יתמעטו.

הלילה, ליל שבת קודש: מעונן חלקית. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד שעות הצהרים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

מזג האוויר ישתנה בתחילת השבוע הקרוב. ביום ראשון, ערב הצום, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.

ביום שני, יום צום כיפור, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
מזג האוויריום כיפורהתחזיתהשירות המטאורולוגי

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