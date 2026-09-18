( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

היום, תחול ירידה ניכרת במידות החום ובצפון הארץ אף צפוי לרדת גשם, אך ביום הכיפורים תחול עלייה בטמפרטורות - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.