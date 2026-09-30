בגלל תקלה: מטוס פליי דובאי נוסף חזר על עקבותיו

מטוס פלאיי דובאי ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

מתח רב נרשם בשעה זו בעקבות דיווח דרמטי על טיסת של חברת התעופה "פליי דובאי", מספר Fz1081, שעשתה את דרכה מדובאי לנמל התעופה בן גוריון אך חוותה שינוי מסלול פתאומי.

הנוסעים על הטיסה ומטוס של החברה ( צילום: יוסי אלוני, פלאש 90 )

התברר: קטטה בין הטייסים

לאחר שעות של מתח ואי וודאות, התברר כי כל המזרח התיכון היה על הרגליים בשל קטטה אלימה שפרצה בין שני הטייסים במהלך הטיסה. על פי עדויות נוסעים, הקטטה הובילה לשידור קוד החירום שהכניס את כל המערכת לכוננות עליונה.

"שמענו צרחות במטוס. לאחר מכן פתחו את תא הטייס, ראינו כמויות של דם, ומישהו דקר את הטייס עם אולר", תיארה מרים, נוסעת ישראלית שהייתה על הטיסה, בראיון ל-i24NEWS. "הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק, צרחתי 'שמע ישראל'", הוסיפה.

על פי עדותה, רופא ואחות שהיו על הטיסה נתנו טיפול ראשוני לטייס הפצוע. "הישראלים ניטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, נחתנו נחיתת חירום", מסרה מרים. "היו גם רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים".

המטוס נחת בסופו של דבר בערב הסעודית. לאחר נחיתת המטוס, אישרה חברת פליי דובאי רשמית את האירוע. בחברה האמירתית הודיעו כי ישלחו מטוס לסעודיה שייקח את הנוסעים לישראל.

במערכת הביטחון וברשות שדות התעופה מתנהלת בשעות אלו בדיקה מעמיקה כיצד ניתן אישור רשמי לטייס ממוצא עומאני להגיע לישראל, והאם הליך קבלת האישור התבצע על פי הנהלים המחמירים של רשות שדות התעופה, כך על פי דיווח בחדשות 12.

בשל הרגישות הגיאופוליטית הגבוהה סביב הקשרים עם מדינות המזרח התיכון, ובפרט מדינות המפרץ, כל איש צוות אוויר זר נדרש לעבור אבחון וסינון ביטחוני קפדני ופרטני טרם מתן אישור כניסה למרחב האווירי או אישור נחיתה בשטח המדינה.

כעת עולות במערכת השאלות: האם סינון זה אכן בוצע במקרה הנוכחי? ואם כן, כיצד אושרה הגעתו? מנגד, אם לא בוצע הסינון המלא, עולה השאלה כיצד התאפשר מחדל שכזה.

בעקבות הערכת מצב משותפת שקיימו משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, הוחלט כי מייד עם הגעת הנוסעים לישראל, כלל הנוסעים ואנשי הצוות יועברו לתחקור מיידי של אנשי שב"כ, במטרה לפענח את מלוא הנסיבות ולבנות את התמונה המלאה סביב הטיסה החריגה.

דוברות רשות שדות התעופה הבהירה כי בניגוד לדיווחים בתקשורת, המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות התעופתית מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה.