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אירוע תעופתי חריג

בגלל תקלה: מטוס פליי דובאי נוסף חזר על עקבותיו

אירוע חריג בשמי המזרח התיכון: טיסת "פליי דובאי" בדרכה לישראל נאלצה להסתובב חזרה בעיצומה של הדרך, כשהסיבה לצעד החריג טרם התבררה (צבא וביטחון)

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מטוס פלאיי דובאי (צילום: יוסי אלוני - פלאש 90)

מתח רב נרשם בשעה זו בעקבות דיווח דרמטי על טיסת של חברת התעופה "פליי דובאי", מספר Fz1081, שעשתה את דרכה מדובאי לנמל התעופה בן גוריון אך חוותה שינוי מסלול פתאומי.

על פי נתוני המעקב, המטוס הסתובב על עקבותיו וחזר בחזרה לנקודת המוצא. בשלב זה, הגורמים הרשמיים טרם מסרו הסבר או סיבה רשמית להחלטת צוות הטיסה להפסיק את המסלול ולשוב על עקבותיו, מה שמעורר דאגה רבה בקרב הנוסעים ובני משפחותיהם הממנים בנתב"ג.

מוקדם יותר היום, נרשמה דרמה של ממש כאשר מטוס מדובאי נעלם מהראדר והתברר כי המטוס שידר קוד מצוקה המעיד על חטיפת מטוס, מה שהוביל להזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי לעבר המטוס. המטוס הסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה.

ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון בעקבות האירוע. בשיא הדרמה, קיימו הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד התייעצות טלפונית דחופה כדי לרכז את התמונה המודיעינית והמבצעית.

לשכת ראש הממשלה מסרה כי "בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות. האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל".

הנוסעים על הטיסה ומטוס של החברה (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)

התברר: קטטה בין הטייסים

לאחר שעות של מתח ואי וודאות, התברר כי כל המזרח התיכון היה על הרגליים בשל קטטה אלימה שפרצה בין שני הטייסים במהלך הטיסה. על פי עדויות נוסעים, הקטטה הובילה לשידור קוד החירום שהכניס את כל המערכת לכוננות עליונה.

"שמענו צרחות במטוס. לאחר מכן פתחו את תא הטייס, ראינו כמויות של דם, ומישהו דקר את הטייס עם אולר", תיארה מרים, נוסעת ישראלית שהייתה על הטיסה, בראיון ל-i24NEWS. "הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק, צרחתי 'שמע ישראל'", הוסיפה.

על פי עדותה, רופא ואחות שהיו על הטיסה נתנו טיפול ראשוני לטייס הפצוע. "הישראלים ניטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, נחתנו נחיתת חירום", מסרה מרים. "היו גם רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים".

המטוס נחת בסופו של דבר בערב הסעודית. לאחר נחיתת המטוס, אישרה חברת פליי דובאי רשמית את האירוע. בחברה האמירתית הודיעו כי ישלחו מטוס לסעודיה שייקח את הנוסעים לישראל.

במערכת הביטחון וברשות שדות התעופה מתנהלת בשעות אלו בדיקה מעמיקה כיצד ניתן אישור רשמי לטייס ממוצא עומאני להגיע לישראל, והאם הליך קבלת האישור התבצע על פי הנהלים המחמירים של רשות שדות התעופה, כך על פי דיווח בחדשות 12.

בשל הרגישות הגיאופוליטית הגבוהה סביב הקשרים עם מדינות המזרח התיכון, ובפרט מדינות המפרץ, כל איש צוות אוויר זר נדרש לעבור אבחון וסינון ביטחוני קפדני ופרטני טרם מתן אישור כניסה למרחב האווירי או אישור נחיתה בשטח המדינה.

כעת עולות במערכת השאלות: האם סינון זה אכן בוצע במקרה הנוכחי? ואם כן, כיצד אושרה הגעתו? מנגד, אם לא בוצע הסינון המלא, עולה השאלה כיצד התאפשר מחדל שכזה.

בעקבות הערכת מצב משותפת שקיימו משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, הוחלט כי מייד עם הגעת הנוסעים לישראל, כלל הנוסעים ואנשי הצוות יועברו לתחקור מיידי של אנשי שב"כ, במטרה לפענח את מלוא הנסיבות ולבנות את התמונה המלאה סביב הטיסה החריגה.

דוברות רשות שדות התעופה הבהירה כי בניגוד לדיווחים בתקשורת, המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות התעופתית מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה.
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למה כתוב בכותרת ”נוסף”
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למה כתוב בכותרת ״נוסף״
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