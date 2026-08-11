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"סבל מתנאים קשים"

1,666 ימי גיהנום בכלא הרוסי: חייל המארינס האמריקני חזר כדי לספר

רוברט גילמן, חייל מארינס לשעבר, שוחרר ממעצר ברוסיה אחרי 1,666 ימים | אחותו הודתה לנשיא טראמפ: "אני אסירת תודה" (בעולם)

7תגובות
משמאל רוברט גילמן בתקופת שירותו במארינס, מימין במטוס בעת חזרתו הביתה (צילום: הבית הלבן)

רוברט גילמן, חייל מארינס אמריקני לשעבר, שוחרר היום (שלישי) ממעצר ב לאחר 1,666 ימים בכלא.

גילמן נעצר בינואר 2022 בעיר וורונז' לאחר שלטענת משפחתו חלה במהלך נסיעתו ברוסיה. הוא הורשע ונגזרו עליו 10 שנות מאסר. נציג משפחתו, קירן רמזי, סיפר כי גילמן סבל מתנאים קשים וכי מצבו הידרדר באופן משמעותי במהלך שנות המאסר.

נשיא הודיע על שחרורו וכתב כי הוא "גאה להכריז שאזרח אמריקני, רוברט גילמן, חייל מארינס לשעבר, חוזר הביתה". טראמפ אמר כי שוחח בנושא עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וכי השחרור נעשה "על בסיס הומניטרי", ללא עסקת חילופי אסירים. לדבריו, גילמן ביקש דבר אחד עם נחיתתו בארה"ב: "המבורגר נהדר".

משפחתו של גילמן הודתה לטראמפ ולסנאטור אד מרקי על המאמצים להביא לשחרורו. אחותו, לקסי הדסון, אמרה: "אני אסירת תודה לנשיא טראמפ על שהציל את חיי אחי. אין סיבה אחרת לכך שרוברט בחיים היום מלבד העובדה שטראמפ שמע על המקרה ופעל".

גילמן הועבר בסוף יוני מהכלא לבית חולים אזרחי בוורונז'. כעת הוא צפוי לעבור בדיקות רפואיות מלאות עם שובו לארה"ב ולהמשיך בתהליך החלמה בבית חולים צבאי בטקסס.
ארה"בדונלד טראמפרוסיהמאסרמארינס

7 תגובות

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4
המבורגר וקוקה קולה לאזרח אמריקאי זו תכלית ביאתו לעולם. כך הוא גדל וכך הוא חי. החיים נעים בין צבירת כסף, פיצה, המבורגר וסטייק עסיסי. אשמח לשמוע שהציבור החרדי בארה"ב שונה.
שלמה
3
המבורגר הוא ביקש? הוא בודאי חלה בשבי. מסכן, לא?
מחריד
נראה לי רצה חלה שניצל
יוסי
לא ברורה התגובה הזו.!!!!
?????????????
2
על מה הוא ישב?
שאלה
ברוסיה לא צריך סיבה. אבל מזעזע שעד היום הם יעשו כך לנתין זר שיש סיכוי שהוא ייצא ויספר.
מישהו

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