רוברט גילמן, חייל מארינס אמריקני לשעבר, שוחרר היום (שלישי) ממעצר ברוסיה לאחר 1,666 ימים בכלא.

גילמן נעצר בינואר 2022 בעיר וורונז' לאחר שלטענת משפחתו חלה במהלך נסיעתו ברוסיה. הוא הורשע ונגזרו עליו 10 שנות מאסר. נציג משפחתו, קירן רמזי, סיפר כי גילמן סבל מתנאים קשים וכי מצבו הידרדר באופן משמעותי במהלך שנות המאסר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על שחרורו וכתב כי הוא "גאה להכריז שאזרח אמריקני, רוברט גילמן, חייל מארינס לשעבר, חוזר הביתה". טראמפ אמר כי שוחח בנושא עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וכי השחרור נעשה "על בסיס הומניטרי", ללא עסקת חילופי אסירים. לדבריו, גילמן ביקש דבר אחד עם נחיתתו בארה"ב: "המבורגר נהדר".

משפחתו של גילמן הודתה לטראמפ ולסנאטור אד מרקי על המאמצים להביא לשחרורו. אחותו, לקסי הדסון, אמרה: "אני אסירת תודה לנשיא טראמפ על שהציל את חיי אחי. אין סיבה אחרת לכך שרוברט בחיים היום מלבד העובדה שטראמפ שמע על המקרה ופעל".

גילמן הועבר בסוף יוני מהכלא לבית חולים אזרחי בוורונז'. כעת הוא צפוי לעבור בדיקות רפואיות מלאות עם שובו לארה"ב ולהמשיך בתהליך החלמה בבית חולים צבאי בטקסס.