239 עציצי מריחואנה ובנוסף 3 ארגזים עם סם המוכנים להפצה במשקל כולל של כ-73 ק"ג: בלשי משטרת בני ברק- רמת גן במרחב דן ולוחמי יס"מ מחוז ת"א ערכו צו חיפוש בדירה בבני ברק וחשפו מעבדת סמים; נעצרו 3 חשודים תושבי העיר ובימ"ש האריך מעצרם (בארץ)
הקנאביס, מתפשט במגזר - מי בסיכון להתמכר ולמה זה קורה? • מתוך כל 10 מעשנים - אחד יהפוך למכור! • סיפורו המטלטל של חיים שכתוצאה מעישון - רצה להתאבד ונמצא ישן ברכבו • וגם, האם אוכל יכול להרוס לנו את החיים? • רגע לפני השאכטה הראשונה, הכירו את הצד האפל של המריחואנה (בריאות)