אייפון ודומיו: המדינה שהוציאה את הסמארטפונים מחוץ לחוק

בצעד דרמטי, מנהיג הטאליבן באפגניסטן, היבאטוללה אחונדזאדה, הוציא צו האוסר על שימוש בסמארטפונים בקרב חברי הארגון ועובדי הממשלה. לפי ההנחיות החדשות, מי שיפר את הפקודה ייחשב ל"פושע" ויועמד לדין בפני בתי דין צבאיים.

ההנחיה, שהועברה למפקדי המשטרה וראשי המודיעין בשמונת המחוזות של המדינה, כבר החלה לתת את אותותיה בשטח.

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים אנשי טאליבן משמידים פיזית את המכשירים הניידים שלהם. במחוז ברמל, למשל, דווח כי מפקד המשטרה ו-14 מפקודיו השמידו את הסמארטפונים שלהם בעקבות ההוראה.

המהלך נועד להדק את המשמעת הפנימית ולשלוט בזרימת המידע. בהנהגת הטאליבן חוששים מהדלפות מידע ביטחוני, פגיעה באבטחה והפצת תכנים לא מורשים ברשתות החברתיות.

יש לציין כי בעבר כבר נאסר על סטודנטים בבתי ספר ובסמינרים דתיים להכניס סמארטפונים למוסדות הלימוד.

מומחים בעולם מזהירים כי המהלך עלול להעמיק את הבידוד של אפגניסטן מהעולם המודרני. הגבלת הגישה לטכנולוגיה עלולה לפגוע ביכולת הממשל להתפתח, לצמצם את החשיפה לרעיונות חדשים ולהרחיב את הפער הדיגיטלי והכלכלי מול שאר המדינות.