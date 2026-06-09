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שולטים במידע

אייפון ודומיו: המדינה שהוציאה את הסמארטפונים מחוץ לחוק

חוק חדש האוסר על שימוש בסמארטפונים וכהפרה חמורה עשוי להוביל להליך פלילי ואף למשפט צבאי | החוק הוא חלק ממדיניות רחבה יותר של שליטה הדוקה במידע ובהתנהלות היומיומית של האנשים (חדשות בעולם)

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סלפי אפגניסטן (צילום: ב"מ)

בצעד דרמטי, מנהיג הטאליבן באפגניסטן, היבאטוללה אחונדזאדה, הוציא צו האוסר על שימוש בסמארטפונים בקרב חברי הארגון ועובדי הממשלה. לפי ההנחיות החדשות, מי שיפר את הפקודה ייחשב ל"פושע" ויועמד לדין בפני בתי דין צבאיים.

ההנחיה, שהועברה למפקדי המשטרה וראשי המודיעין בשמונת המחוזות של המדינה, כבר החלה לתת את אותותיה בשטח.

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים אנשי טאליבן משמידים פיזית את המכשירים הניידים שלהם. במחוז ברמל, למשל, דווח כי מפקד המשטרה ו-14 מפקודיו השמידו את הסמארטפונים שלהם בעקבות ההוראה.

המהלך נועד להדק את המשמעת הפנימית ולשלוט בזרימת המידע. בהנהגת הטאליבן חוששים מהדלפות מידע ביטחוני, פגיעה באבטחה והפצת תכנים לא מורשים ברשתות החברתיות.

יש לציין כי בעבר כבר נאסר על סטודנטים בבתי ספר ובסמינרים דתיים להכניס סמארטפונים למוסדות הלימוד.

מומחים בעולם מזהירים כי המהלך עלול להעמיק את הבידוד של אפגניסטן מהעולם המודרני. הגבלת הגישה לטכנולוגיה עלולה לפגוע ביכולת הממשל להתפתח, לצמצם את החשיפה לרעיונות חדשים ולהרחיב את הפער הדיגיטלי והכלכלי מול שאר המדינות.

אפגניסטןסמארטפוןפגעי הטכנולוגיהטאליבןרשת חברתית

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טוב מאוד צריך כזה חוק גם במדינה רק נזק עושים האיפונים והסמארטפונים אפשר להסתדר בלעדיהם
יהודה

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