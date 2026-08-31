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שוד מתוחכם

שוד דרמטי בווינה: שרשרת יהלומים בשווי 4 מיליון דולר נגנבה מהמוזיאון

שני שודדים ניפצו ויטרינה וגנבו שרשרת פלטינה מעוטרת ב-673 יהלומים • השרשרת עוצבה עבור משפחת המלוכה המצרית | מצוד בינלאומי אחר השודדים (בעולם)

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החשודים בשוד והשרשרת שנגנבה (צילום: משטרת וינה, משרד הפנים האוסטרי)

מצוד בינלאומי מתנהל אחר שני גברים שביצעו שוד מתוחכם במוזיאון לאמנויות שימושיות בווינה (MAK) שבאוסטריה. השניים, שרכשו כרטיס כניסה לתערוכה כמבקרים רגילים, ניפצו ויטרינת זכוכית וגנבו שרשרת פלטינה מעוטרת ביותר מ-600 יהלומים, ששוויה מוערך ביותר מ-4 מיליון דולר.

השוד התרחש ביום חמישי אחר הצהריים, כאשר השניים פעלו במהירות ובדיוק. על פי הודעת המשטרה, אחד השודדים נשא ככל הנראה כלי נשק אמיתי במהלך הפעולה. לאחר שתפסו את השרשרת היקרה, הם נמלטו לעבר פארק העיר שמדרום למוזיאון.

השרשרת שנגנבה היא חפץ היסטורי יוצא דופן. היא עוצבה על ידי בית התכשיטים המפורסם ואן קליף וארפלס עבור משפחת המלוכה המצרית לשעבר, ונענדה על ידי המלכה נזלי בשנת 1939 לרגל נישואי בתה פאוזיה לשאה לעתיד של איראן, מוחמד רזא פהלווי.

673 היהלומים על השרשרת שוקלים מעל 200 קראט, ובית התכשיטים מתאר אותה כ"ניצחון של תכשיטים לבנים".

השרשרת שנגנבה (צילום: משרד הפנים האוסטרי)

השרשרת הייתה חלק מתערוכה מיוחדת על תכשיטי ואן קליף וארפלס, שאמורה הייתה להיות מוצגת במוזיאון עד ספטמבר. כאשר נמכרה במכירה פומבית לפני עשור, שוויה הוערך בין 3.6 ל-4.6 מיליון דולר.

לילי הולין, מנכ"לית המוזיאון, מסרה כי "גניבת תכשיט יקר ערך זה פגעה בנו קשות". היא הבהירה כי המוזיאון פיתח תוכנית אבטחה מיוחדת עבור התערוכה בשיתוף עם ואן קליף וארפלס, וכי "סוגיות אבטחה נלקחו ברצינות רבה וכל אמצעי האבטחה הוכנו בקפידה".

אחד החשודים בשוד (צילום: משטרת וינה)
אחד החשודים בשוד (צילום: משטרת וינה)

הולין הוסיפה כי הצוות הגיב ברוגע ופעל לפי הנהלים שנקבעו כאשר התרחשה "התקרית החמושה", וכי איש לא נפגע. היא ציינה כי המוזיאון בחן ביסודיות את אמצעי האבטחה לקראת התערוכה, "במיוחד לאור התקריות במוזיאונים גדולים בשנים האחרונות".

משטרת וינה פרסמה תמונות של שני החשודים, שלא היו רעולי פנים, שצולמו במצלמות אבטחה. המשטרה קוראת לציבור להגיש מידע שעשוי לסייע באיתורם. יחידות כלבני משטרה נפרסו בווינה ובמחוז אוסטריה תחתית, בעוד מומחים לזיהוי פלילי מנתחים ראיות וצילומי מצלמות אבטחה.
שודוינהמוזיאוןשרשרת

1 תגובות

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זה ניראה שרשרת מעלי אקספרס
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