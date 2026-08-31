מצוד בינלאומי מתנהל אחר שני גברים שביצעו שוד מתוחכם במוזיאון לאמנויות שימושיות בווינה (MAK) שבאוסטריה. השניים, שרכשו כרטיס כניסה לתערוכה כמבקרים רגילים, ניפצו ויטרינת זכוכית וגנבו שרשרת פלטינה מעוטרת ביותר מ-600 יהלומים, ששוויה מוערך ביותר מ-4 מיליון דולר.

השוד התרחש ביום חמישי אחר הצהריים, כאשר השניים פעלו במהירות ובדיוק. על פי הודעת המשטרה, אחד השודדים נשא ככל הנראה כלי נשק אמיתי במהלך הפעולה. לאחר שתפסו את השרשרת היקרה, הם נמלטו לעבר פארק העיר שמדרום למוזיאון.

השרשרת שנגנבה היא חפץ היסטורי יוצא דופן. היא עוצבה על ידי בית התכשיטים המפורסם ואן קליף וארפלס עבור משפחת המלוכה המצרית לשעבר, ונענדה על ידי המלכה נזלי בשנת 1939 לרגל נישואי בתה פאוזיה לשאה לעתיד של איראן, מוחמד רזא פהלווי.

673 היהלומים על השרשרת שוקלים מעל 200 קראט, ובית התכשיטים מתאר אותה כ"ניצחון של תכשיטים לבנים".