דרמה בתרגיל: שתי ספינות מלחמה התנגשו בעוצמה

שתי ספינות מלחמה של צי אקוודור התנגשו זו בזו במהלך תרגיל ימי סמוך לאיי גלפגוס, בתקרית חריגה שהתרחשה בזמן פעילות מבצעית במסגרת התרגיל הרב־לאומי "גלאפקס 4".

על פי הדיווחים, ספינת הסיור איסלה סן סלבדור התנגשה בקורבטת הטילים לוס ריוס באזור הימי הסמוך לאי סנטה קרוז. ההתנגשות התרחשה כאשר שתי הספינות פעלו במסגרת התרגיל, שנועד לבחון את יכולות הכוחות הימיים ואת שיתוף הפעולה ביניהם בתרחישים שונים.

האירוע בולט במיוחד משום שמדובר בשתי ספינות צבאיות שפעלו באותו אזור במסגרת פעילות מתוכננת. בתרגילים מסוג זה נדרשים כלי השיט לשמור על תיאום הדוק, מרחקי ביטחון ותקשורת רציפה, במיוחד כאשר כמה כלי שיט מבצעים תמרונים במקביל.

ההתנגשות אירעה בסביבת איי גלפגוס, ארכיפלג ימי מרוחק באוקיינוס השקט הנמצא בשליטת אקוודור. האזור מוכר בזכות המערכת האקולוגית הייחודית שלו, ולכן כל פעילות ימית באזור זוכה גם לתשומת לב סביבתית.

בשלב זה לא נמסר באופן מלא היקף הנזק שנגרם לשתי הספינות, ולא ברור אם היו נפגעים בקרב אנשי הצוות. הרשויות באקוודור צפויות להשלים את בדיקת נסיבות האירוע, ובמסגרתה ייבחנו בין היתר מסלולי התנועה של שתי הספינות, הפקודות שניתנו לצוותים והתקשורת ביניהם ברגעים שקדמו להתנגשות.