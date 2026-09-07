ללא איחודים: עופר וינטר הגיש את רשימת "עמך ישראל" לכנסת

הפתעת הבחירות או אובדן שלטון הימין? עופר וינטר הגיש את הרשימה של מפלגת "עמך ישראל" לכנסת ה-26, בלי איחוד. וינטר ביקש את האות "ך" לפתק ההצבעה.

אלו חברי הרשימה לפי סדר: עופר וינטר, ⁠יוסף חדאד, ⁠נטעלי שם טוב, ⁠ערן בן-ארי, ⁠פלר חסן-נחום, ⁠ללי דרעי, ⁠רונן בודנרו, ⁠דוידי בן ציון, ⁠אביב עזרא, ⁠סיגל קראוניק-עטיה, ⁠אלי ג׳ינו, ⁠אריק רובין, ⁠עלם איברהים, ⁠משה הר-ציון, ⁠לילך חיים-אידלברג, ⁠משה טולדנו, ⁠⁠רז מלכה, ⁠דור יצחק.

עם הגשת הרשימה אמר יו"ר 'עמך ישראל', עופר וינטר: "מפלגת 'עמך ישראל' הושקה רק לפני שבועיים וכבר הפכה לשחקן משמעותי במפה הפוליטית ויש לכך סיבה: היא מביאה רוח חדשה שמייצגת את כל קשת האוכלוסייה ומובילה מדיניות של ימין אמיתי והכרעה צבאית בכל הגזרות, לצד שילוב חרדים בצה"ל ומתן גב מלא ללוחמים, ללא פשרות וללא נכונות לשמש שכפ"ץ פוליטי של גולדקנופף על חשבון המשרתים. בעזרת השם נהיה הפתעת הבחירות".

בתגובה למהלך, בצלאל סמוטריץ' תקף ואמר כי הוא מיצר על החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית, ו"להמר" - כלשונו - "על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל". סמוטריץ' אמר כי "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

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סמוטריץ' הוסיף כי "הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי".

מוקדם יותר דיווחנו כי המגעים שהתקיימו בין מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר ובין מפלגת "עמך ישראל" של תא"ל במיל' עופר וינטר נכשלו, ולייטנר לא ישובץ ברשימת וינטר לכנסת. על פי דיווח ב'ישראל היום', וינטר היה מוכן להעניק למפלגת לייטנר את המקום התשיעי ברשימה, בעוד שב"הציבור החרדי" דרשו את המקום הרביעי - פער שלא ניתן היה לגשר עליו.