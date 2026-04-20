רובוטים בעלי ארבע רגליים עם פנים היפר ריאליסטיות של אילון מאסק נצפו לאחרונה ברחובות סן פרנסיסקו כשהם מנופפים לעוברים ושבים, מתכופפים, מרימים רגל ואף “נובחים” בתגובה לכלבים אמיתיים.

הרובוטים מוצגים במרכז לאמנות דיגיטלית בשם NODE כחלק מהתערוכה “Regular Animals”. לצד דמותו של מאסק, נוצרו גם גרסאות עם פניהם של ג'ף בזוס, אנדי וורהול ופבלו פיקאסו, אך דווקא דמויותיהם של מאסק ושל מארק צוקרברג הן שיצאו לרחובות ומשכו תשומת לב רבה.

לפי הפרסומים, הרובוטים מבוססים על פלטפורמת Unitree Go2 ומשולבים במסכות סיליקון ריאליסטיות במיוחד. היוצרים מתכננים להפעיל את הרובוטים במשך כשלוש שנים ולאחר מכן “להמית” אותם, תוך שימור הזיכרונות שלהם כחלק מהקונספט האמנותי.

לא ברור אם מאסק או צוקרברג אישרו את השימוש בדמותם. התגובות ברשתות החברתיות היו חלוקות בין מי שכינו את המיצג “מטריד” ו“דוחה”, לבין אחרים שתיארו אותו כ“מבריק” ו“משעשע”.

נציגי המרכז אמרו כי “NODE הוא בית לאמנים שמגדירים את התרבות הדיגיטלית של היום. ‘Regular Animals’ של ביפל הם ביטוי פיזי של התרבות הזו ואנחנו גאים להביא אותה לעמק הסיליקון”. מנהל המרכז פיל מוהון הוסיף כי “שליחת ‘אילון’ לרחובות נועדה להביא את האנרגיה הזו למרחב הציבורי, והתגובה הייתה בדיוק כפי שעבודות של ביפל עושות תמיד הן עוצרות אנשים וגורמות להם לדבר”.

המיצג הוא חלק מהאירוע “INFINITE_LOOP” שמוצג כתערוכת אמצע קריירה של ביפל. נושא המיצג הוא “מה קורה כאשר חזרתיות הופכת לאינסוף”, והוא מזמין מבקרים להשתתף ולהציג יצירות דיגיטליות משלהם בנושא.