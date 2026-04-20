"בואו לחדר כושר": הנשיא ביצע פעלולים לעיני העיתונאים הנדהמים

נשיא הפיליפינים פרדיננד מרקוס ג׳וניור עורר תשומת לב כאשר ביצע מספר תרגילי קפיצה וריצה קלה מחוץ ללשכתו לעיני עיתונאים, במטרה להפריך שמועות על הידרדרות במצבו הבריאותי.

הנשיא בן ה־68 הסביר כי החליט לבצע את האימון הספונטני כדי להרגיע את הציבור בתקופה שבה ממילא קיימים מתחים רבים, בין היתר בשל המצב המתוח במזרח התיכון.

מרקוס אמר לעיתונאים: “אני מאתגר כל מי שטוען שאני חולה שיבוא להתאמן איתי”. הוא הוסיף “בואו איתי לחדר הכושר ונראה מי מרים משקולות טוב יותר”.

השמועות על מצבו הבריאותי ואף על מותו התפשטו ברשתות החברתיות לאחר שנעלם לזמן קצר מהעין הציבורית בינואר. בהמשך פרסם הודעת וידאו שבה חשף כי אושפז בשל בעיה בבטן, שלדבריו נגרמה משילוב של לחץ וגיל.

לדבריו, בבדיקה רפואית שנערכה לפני מספר חודשים נמצא כי הוא החלים מהמצב וחזר לתזונה רגילה ולשגרת פעילות גופנית. הוא הוסיף כי הוא נוטל תרופות לטיפול בגאוט ובלחץ דם גבוה.

מאז שנכנס לתפקידו באמצע 2022, מתמודד מרקוס עם שורה של אתגרים מורכבים, בהם מתיחות גוברת עם סין סביב סכסוך טריטוריאלי בים סין הדרומי, אסונות טבע כמו רעידות אדמה, טייפונים ושיטפונות, קשיים כלכליים, יחסים מתוחים עם סגניתו וכן פרשת שחיתות המעוררת זעם ציבורי.