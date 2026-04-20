"היי כולם!" | סיפור הזוי: יצא מביתו וגילה 13 אנשים בכדור פורח שנחת בחצר

אירוע מוזר התרחש בימים האחרונים בקליפורניה, כאשר תושב העיר טמקולה גילה בחצר ביתו כדור פורח ובו 13 נוסעים | כך הגיב בעל הבית להפתעה (מעניין)  

כדור פורח בחצר הבית
כדור פורח בחצר הבית| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
כדור פורח בחצר הבית

מחסור בדלק ותנאי רוח חלשים אילצו כדור פורח לבצע נחיתת חירום בחצר אחורית של מגורים בעיר טמקולה שבקליפורניה בשבת בבוקר. על פי דיווח ברשת KABC, הטייס הודיע לנוסעים במהלך הטיסה כי לא יוכל להשלים את המסלול המתוכנן עקב היחלשות הרוחות וצריכת דלק שהותירה את המכלים קרובים לריקון.

אחת הנוסעות, בריאנה אוואלוס, תיארה את רגעי הנחיתה וציינה כי "הוא ניסה להביא אותנו לרחוב, אבל לא הצלחנו להגיע לרחוב בזמן, אז נחתנו בחצר האחורית של האנשים בריאים ושלמים". אוואלוס הוסיפה לשבח את תפקודו של איש הצוות ומסרה כי "אף אחד לא נפגע, כולם מצוין. הוא היה טייס מדהים!".

האנטר פרין, תושב המקום ששהה בביתו באותה עת, עודכן על המתרחש בחצרו על ידי שכן שצלצל בדלת ביתו. בסרטון שתיעד את האירוע נראו פרין ורעייתו ג'נה משוחחים עם 13 הנוסעים בעודם ממתינים בסל הכדור. פרין התייחס מאוחר יותר לאירוע בשיחה עם רשת KTLA ואמר כי "אנחנו פשוט שמחים שכולם היו בטוחים. זה פשוט סיפור גחמני שכזה".

לאחר שכל הנוסעים יצאו מסל הכדור בבטחה, צוות הקרקע והטייס הזיזו את כלי הטיס הרחק מהגדר המקיפה את הנכס. בשלב זה הופעל המבער מחדש, מה שאיפשר לכדור הפורח להתרומם מעט מעל גג הבית ולעבור לנחיתה סופית ברחוב הסמוך לעיני השכנים. מרשויות המקומיות נמסר כי לא דווח על פציעות או על נזק למבנה.

