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אשליה אופטית

החרב שנעלמת ברגע: הסרטון שכולם מנסים לעצור 

יש חרב או אין? סרטון וויראלי מדגים איך המוח שלנו יכול להשתבש לחלוטין כשמדובר בשילוב מתוחכם שבין תנועה להסוואה  - נסו בעצמכם (חדשות בעולם)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

בימים האחרונים רץ אתגר רשת ברמת קושי משקל נוצה, במרכז הסרטון מופיע אובייקט נע בצורה של חרב כל עוד הסרטון רץ, החרב נראית בבירור, אך ברגע הלחיצה על כפתור ההפסקה, היא "נמסה" לתוך הרקע והופכת לבלתי נראית.

סרטון ההחרב הנעלמת
סרטון ההחרב הנעלמת | צילום: צילום: רשתות חברתיות

למה זה קורה?

התופעה מתבססת על העיקרון של ראייה מבוססת תנועה. החרב מעוצבת עם טקסטורה שמתמזגת באופן מושלם עם הרקע הסטטי, סוג של "הסוואה דיגיטלית".

המוח שלנו מצליח להבחין בחרב רק בגלל השינוי בפיקסלים בזמן שהיא זזה; ברגע שהתנועה נפסקת, אין למוח מספיק מידע חזותי כדי להפריד בין האובייקט לרקע, והוא פשוט מפסיק "לראות" אותה כעצם נפרד.

בעוד שחלק מהגולשים טוענים שהם עדיין מצליחים לזהות צללית דקה מאוד, הרוב המוחלט נותר המום מהקלות שבה המוח שלנו יכול להחמיץ עצם גדול שנמצא ממש מול עינינו.

סרטון ויראלירץ ברשתחרבאשליה אופטיתתעתועי ראייה
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