החרב שנעלמת ברגע: הסרטון שכולם מנסים לעצור 

בימים האחרונים רץ אתגר רשת ברמת קושי משקל נוצה, במרכז הסרטון מופיע אובייקט נע בצורה של חרב כל עוד הסרטון רץ, החרב נראית בבירור, אך ברגע הלחיצה על כפתור ההפסקה, היא "נמסה" לתוך הרקע והופכת לבלתי נראית.

למה זה קורה?

התופעה מתבססת על העיקרון של ראייה מבוססת תנועה. החרב מעוצבת עם טקסטורה שמתמזגת באופן מושלם עם הרקע הסטטי, סוג של "הסוואה דיגיטלית".

המוח שלנו מצליח להבחין בחרב רק בגלל השינוי בפיקסלים בזמן שהיא זזה; ברגע שהתנועה נפסקת, אין למוח מספיק מידע חזותי כדי להפריד בין האובייקט לרקע, והוא פשוט מפסיק "לראות" אותה כעצם נפרד.

בעוד שחלק מהגולשים טוענים שהם עדיין מצליחים לזהות צללית דקה מאוד, הרוב המוחלט נותר המום מהקלות שבה המוח שלנו יכול להחמיץ עצם גדול שנמצא ממש מול עינינו.