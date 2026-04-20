אימת מוות בקרקס: טיגריס זינק לתוך הקהל המבועת 

ערב שהחל כחגיגה משפחתית ברוסטוב שברוסיה הפך לסיוט בשידור חי, כאשר רשת המגן קרסה וטיגריס טורף זינק הישר לתוך יציעי הקהל, מאות הורים וילדים נסו על נפשם בצרחות אימה (חדשות בעולם)

הטיגריס מזנק לקהל (צילום: ד"ש)

האירוע המצמרר התרחש אמש (ראשון) במהלך הופעה בקרקס "דובגליוק" הידוע במופעי חיות הבר שלו. בשיאו של המופע, רשת הבטיחות המקיפה את הזירה קרסה במפתיע, דבר שהבהיל את שלושת הטיגריסים שהיו על הבמה. אחד הטורפים הגדולים לא היסס וזינק מעל החסימה שקרסה הישר אל תוך הקהל ההמום.

סרטונים מהזירה מתעדים רגעי כאוס מוחלטים: ילדים צורחים והורים מבוהלים שנמלטו מהאוהל הגדול, בעוד מארגני הקרקס מתחננים בפני האנשים להישאר רגועים כדי לא להבהיל את החיה עוד יותר. למרבה התדהמה, למרות שהטיגריס הסתובב במרחק נגיעה מהצופים, דווח כי איש לא נפגע באירוע. כמה מהנוכחים הפגינו קור רוח יוצא דופן ונשארו לשבת במקומם בזמן שהטיגריס חלף על פניהם, לפני שמיהר לחזור לשטח הזירה.

מנהל הקרקס, ניקולאי דובגליוק, הגדיר את התקרית כ"טעות עובד" מצערת. לדבריו, הטיגריסים מאולפים היטב ונחשבים לצייתנים, והוא הביע הקלה עצומה על כך שהפאניקה לא הובילה לאסון כבד יותר. "הנוכחות של פחד הייתה עלולה להוביל לסיכונים גדולים בהרבה", הדגיש דובגליוק.

בעקבות המקרה, התעורר גל של דאגה ציבורית ברוסיה ובעולם כולו, כאשר רבים קוראים כעת להטיל איסור מוחלט על שימוש בחיות בר בהופעות קרקס. המקרה הציף מחדש את השאלות האתיות הקשות ואת האיזון העדין והמסוכן שבין בידור הקהל לבין רווחת בעלי החיים ובטיחות הציבור.

