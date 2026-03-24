ומי הסתפק בשאריות?

פגר של עגל נתלה במתחם האריות בספארי - והם השתעשעו איתו | צפו

מטפלי הסוואנה תלו במתחם האריות בספארי פגר של עגל לטובת העשרה ללהקת האריות | סהלא, האריה הזכר ניגש ראשון אל המזון, אחריו הלביאה סירי. סוואנה, לעומת זאת, נאלצה להסתפק בשאריות | צפו (מעניין)

צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי
(צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)

מטפלי הסוואנה תלו במתחם האריות בספארי פגר של עגל לטובת העשרה ללהקה. מטרתה של העשרה סביבתית בגני חיות היא לאתגר את בעלי החיים פיזית ומנטלית, ולעודד התנהגויות טבעיות.

העובדה שמדובר בפגר של עגל, ולא בעוף או בנתח בשר, מאפשרת לאריות לבטא דפוסי אכילה טבעיים, הן מבחינת סדר האכילה הלהקתי והן מבחינת צורת ומשך האכילה.

בסרטון ניתן היה לראות חלוקת תפקידים אופיינית: סהלא, האריה הזכר ניגש ראשון אל המזון, אחריו הלביאה סירי. סוואנה, לעומת זאת, נאלצה להסתפק בשאריות - אך אל דאגה, היא לא תישאר רעבה בסוף היום.

בזמן ההתעסקות בהעשרה נצפו התנהגויות טבעיות של קריעת בשר ועור במשיכה, ליקוק המזון ועוד.

בתקופה מורכבת זו, בספארי ממשיכים לשמור על השגרה אליה רגילים בעלי החיים, תוך הקפדה על רווחתם הפיזית ונפשית.

1
העיקר אוכל כשר.
יוסף חיים אוהב ציון

