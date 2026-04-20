ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ימסור היום (שני) דין וחשבון בפני חברי הפרלמנט, על רקע סערה פוליטית גוברת ודרישות להתפטרותו.

המהומה התעוררה בעקבות חשיפת העובדה כי פיטר מנדלסון, ששימש כשגריר בריטניה בוושינגטון, נכשל בבדיקת סיווג ביטחוני חסויה טרם מינויו. למרות המלצת גורמי הביטחון שלא לאשרו, גורמים במשרד החוץ עקפו את ההחלטה ואפשרו את יציאתו לתפקיד הרגיש בינואר אשתקד.

מנדלסון, דמות מרכזית במפלגת הלייבור, הודח מתפקידו כשגריר כבר בספטמבר האחרון לאחר שנחשפו פרטים על עומק קשריו עם העבריין ג'פרי אפשטיין. סטארמר, שהתנצל בזמנו על המינוי, טען בעקביות בפני הפרלמנט כי כל ההליכים הנדרשים בוצעו כחוק. כעת, עם הגילוי כי המלצת גורמי הביטחון נדחתה על ידי דרגים פוליטיים או פקידותיים, מואשם ראש הממשלה בהטעיית הציבור ובחוסר כשירות.

מנהיגת המפלגה השמרנית, קמי ביידנוק, תקפה את סטארמר בחריפות במכתב ששלחה ובו נכתב כי "זו הייתה פרשה מאוסה ומבישה עבורך ועבור מפלגתך, ועבור המדינה הזו". ביידנוק הוסיפה כי המעשה לא רק פגע ביחסים עם ארצות הברית אלא גם "ערערת את הביטחון הלאומי שלנו על ידי מתן התפקיד הדיפלומטי הגבוה ביותר לאדם ששירותי הביטחון מצאו כבעל 'חשש גבוה'". גם מנהיג הליברל-דמוקרטים, אד דייווי, הצטרף לביקורת וכינה את התנהלות ראש הממשלה כבעלת "שיקול דעת קטסטרופלי".

מנגד, בסביבת ראש הממשלה מנסים להדוף את ההאשמות. סטארמר עצמו הגדיר את העובדה שלא עודכן על הכישלון בסיווג כדבר "בלתי נסלח" והודיע כי "אציג את העובדות הרלוונטיות" בפני המחוקקים. שרת הטכנולוגיה, ליז קנדל, הגנה על סטארמר בראיון לרשת סקיי ניוז וטענה כי "אין שום סיכוי שהוא היה ממשיך בכך ללא קשר למבוכה כביכול, הוא היה חושב שזה שגוי, והוא לא היה עושה זאת".

כצעד מידי לשיכוך הלהבות, פוטר אולי רובינס, מבכירי משרד החוץ, בטענה שהוא האחראי להסתרת המידע מראש הממשלה. רובינס צפוי למסור את גרסתו מחר בפני ועדה פרלמנטרית. הפרשה מגיעה בזמן שבו מעמדו הציבורי של סטארמר נמצא בשפל, למרות הרוב הגדול שבו זכתה מפלגתו בבחירות האחרונות, והיא מעלה סימני שאלה כבדים סביב יכולתו להמשיך ולהוביל את הממשלה.